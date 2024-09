Instituto em Itarema promove educação cultural por meio de formações artísticas

Foto: Arquivo Pessoal Em Itarema, Instituto Manoel Viana forma professores de arte e busca consolidar a educação cultural na região

Na cidade de Itarema, no litoral oeste do Ceará, o Instituto Manoel Viana (Imavi) busca promover e valorizar a educação artística para a população local, com foco no desenvolvimento sociocultural de crianças da região.

Fundado em 2009, a instituição iniciou suas atividades com ações de apoio ao artesão e à produção de artesanato do município. Alguns anos depois, com proposta já estabelecida, a organização sem fins lucrativos se pôs a realizar cursos e oficinas de formação para crianças e jovens, além da qualificação de agentes culturais nas áreas do teatro, circo e dança.

“O Instituto hoje é certificado como ponto de cultura junto ao Ministério da Cultura (MinC) e declarado como utilidade pública junto ao legislativo e ao executivo do município de Itarema. Nós seguimos com a proposta de contribuir para o desenvolvimento de oportunidades para jovens, considerando a ausência de políticas públicas voltadas à arte e a cultura para as crianças e adolescentes da região”, detalha Lúcia Galdino, fundadora e vice-presidente do Imavi.

Homenageando Manoel Viana, pai de Lúcia, o Instituto recebeu o nome do cearense por ser a principal inspiração da gestora no contato e admiração pela arte. “Ele foi para mim uma grande referência, foi quem me ensinou a gostar de arte, gostar do simples, de vivenciar a cultura popular no chão da comunidade. É por conta dele que eu trago isso comigo”, recorda.

Com sede localizada no Centro da cidade, o Imavi conta atualmente com escritório e salas para as aulas de formação, além de possuírem parcerias em escolas públicas da localidade.

“Na época da pandemia de Covid-19, realizamos um curso on-line de formação de contadores de histórias. Teve alunos de vários municípios, não foi só de Itarema, e foi muito interessante essa proposta... A gente fez isso com muita qualidade, fomos buscar profissionais de referência tanto na linha da formação do pensamento criativo e crítico como na linha profissional mesmo, que já estão aí consagrados. Então foi muito interessante esse momento devido à qualidade que esse curso teve”, relembra.

A gestora lista o projeto de cinema itinerante, umas das atividades atuais do Imavi, que, até então, já fez exibições para dez comunidades da região. O Instituto está com uma ação de capacitação teatral junto a Móio de Arte Produções, empresa cearense de geração de eventos culturais. A formação deve se tornar suporte para a criação de uma escola de teatro, no qual os profissionais vão poder manter a transmissão de conhecimento artístico para os jovens da região.

Lúcia afirma que participa de editais para impulsionamento financeiro e detalha que boa parte do financiamento das atividades vem de contribuição pessoal dos próprios membros do Instituto, além de parceiros que desejam fortalecer o desenvolvimento da organização.

“Nós estamos abrindo parcerias e tem muitas pessoas amigas que dão sinal de que querem colaborar. Por enquanto, é com isso que a gente conta, nós não temos uma renda garantida, estamos nos assegurando com a nossa coragem e alicerçado pela necessidade do município em ter essas políticas públicas de atenção à arte e à cultura”, afirma a dirigente do Imavi.

Nas ações e atividades formativas, e seguindo com as parcerias com outras organizações culturais, para o futuro, Lúcia Galdino projeta a construção de um anfiteatro em um terreno que fica próximo à antiga casa de Manoel Viana. O espaço deve se tornar um ambiente de convivência e desenvolvimento para os jovens de toda a localidade.

“Tudo isso é muito desafiador e é muita teimosia também. Agora, é movido por essa certeza de que as pessoas merecem, de que eles têm direito e não tem esse acesso. Eu tenho certeza que esse pontapé vai fazer uma grande diferença na nossa comunidade, no município de onde eu venho. E é onde eu me sinto responsável para dividir com essas gerações que estão desprovidas do atendimento a esses direitos o que consegui. Eu saí, estudei, me formei, trabalhei, me aposentei e acho que ainda posso fazer isso. Eu quero dividir, compartilhar o que eu ainda posso fazer”, conta Lúcia.



Instituto Manoel Viana

Onde: avenida Rios, 857 - Centro, Itarema

Facebook: Imavi - Instituto Manoel Viana

Telefone: (85) 99955.7409