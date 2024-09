Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 18 de setembro (18/09)

Foto: Fernanda Barros Mona Gadelha lança single em show no Cineteatro São Luiz

A cantora e compositora cearense Mona Gadelha apresenta nesta quarta-feira, 18, o novo single "O Melhor da Vida", feito em parceria com Chico Pio (1953-2023). A faixa será divulgada em show no Cineteatro São Luiz, com a apresentação dos músicos Vitoriano (piano e contrabaixo) e Gabriel Vieira (violão e guitarra). Na ocasião, a artista também leva suas músicas de trabalhos anteriores.

Quando: quarta-feira, 18, às 19 horas

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), vendas no Sympla





Paquita

Nesta quarta-feira, 18, o Studio de Dança Aline Rodrigues realiza uma apresentação de balé de pantomima Paquita, estilo criado em 1846 por Joseph Mazilier e Paul Foucher, com músicas de Édouard Deldevez e Ludwig Minkus. O espetáculo traz danças, gestos expressivos e expressões faciais para apresentar uma trama de mistério, romance e reviravoltas que envolve uma jovem na Espanha.

Quando: quarta-feira, 18, às 18h30min

Mais informações: Instagram

Uma vida dedicada à biblioteconomia

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) realiza nesta quarta-feira, 18, uma edição do "Relatos Biográficos" em homenagem à Maria da Conceição Sousa (1913 - 1982), mulher que dedicou a vida à biblioteconomia no Ceará. O evento terá uma roda de conversa com Lucas Rodrigues, Antonieta Bezerra e Vírginia Bentes para apresentar a fomentadora da cultura.

Quando: quarta-feira, 18, às 8 horas

Gratuito





5º MAN

Seguem abertas as inscrições para o 5º Mercado Audiovisual do Nordeste (MAN), evento que reúne os principais agentes do mercado audiovisual para produtoras do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Podem se inscrever empresas ou criadores independentes até a sexta-feira, 20. O encontro acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, no BNB Passaré.

Quando: até 20 de setembro

Luiz Gonzaga: 110 Anos

O RioMar Fortaleza inaugura na quinta-feira, 19, a exposição interativa "Luiz Gonzaga: 110 Anos do Nascimento", que promete causar imersão do público na obra do artista. O espaço celebra o legado do "Rei do Baião" por meio da seleção do autor e curador paraibano Paulo Vanderley, que selecionou vídeos raros, fotografias históricas, documentos e objetos pessoais de Luiz Gonzaga. A mostra ocupa espaço de 300 m² dentro do Shopping RioMar Fortaleza.

Quando: a partir de quinta-feira, 19, das 10 às 22 horas

Gratuito