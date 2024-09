Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 19 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Você deve lutar contra seu temperamento por vezes colérico para preservar o convívio. O fluxo emocional tende a se alimentar das inseguranças que se abatem sobre as pessoas do seu círculo imediato, apontadas nos encontros tensos entre Lua, Vênus e Plutão.

Touro 21/04 a 20/05 Tente não se deixar dominar por suas paixões para não perder a objetividade e o bom senso. A Lua segue pela área de crise, podendo destacar o risco de envolvimento em conflitos, especialmente decorrentes de frustrações mal resolvidas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Convém evitar trilhar caminhos incompatíveis com sua atual situação financeira e preservar sua intimidade. A energia lunar pode lhe deixar sensível às pessoas do entorno imediato, que tendem a lhe influenciar.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure não se deixar oprimir por pessoas dominadoras, sabendo se posicionar com segurança e inteligência emocional. Os encontros tensos envolvendo Lua, Vênus e Plutão podem fragilizar as parcerias de trabalho, o que afeta o compartilhamento de responsabilidades e a estabilidade do dia a dia.

Leão 23/07 a 22/08 Devido à fragilidade emotiva apontada pela tensão entre Lua, Vênus e Plutão, é importante cuidar do bem-estar pessoal. Além dos cuidados com a saúde física, busque cuidar da mente, evitando o excesso de especulações sobre os problemas. Convém descansar.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure ser sutil em suas colocações. Conflitos em grupo podem ser sugeridos pelos aspectos tensos envolvendo Lua, Vênus e Plutão, o que evolui para conflitos. Sentimentos exaltados tendem a dificultar os acordos, por isso é preciso avaliar os benefícios de uma retirada estratégica.

Libra 23/09 a 22/10 Tente trabalhar dentro de si as questões mal resolvidas, sem sobrecarregar as pessoas queridas. A passagem da Lua pela área de relacionamentos tende a alimentar posturas controladoras, visto que o momento pode aflorar possessividade associada a inseguranças.

Escorpião 23/10 a 21/11 É preciso encarar as diferenças com maturidade, sem dramatizá-las ou levá-las para o lado pessoal. Conflitos ideológicos podem interferir nos relacionamentos do cotidiano imediato, abrindo caminho para conflitos.

Sagitário 22/11 a 21/12 A energia da Lua pode aflorar carências afetivas, o que prejudica os relacionamentos pessoais e a gestão financeira. Em ambas as situações há uma projeção de vontades em elementos externos, sejam pessoas, sejam bens e serviços.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Pode acontecer um transbordamento de emoções. Sendo assim, busque evitar que minem a convivência. O momento tende a se mostrar complicado para vivenciar as relações no âmbito do cotidiano, abrindo caminho para conflitos de vaidade e poder.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente recuar nos confrontos e demonstrar inteligência emotiva. Lua, Vênus e Plutão tendem a indicar um momento danoso para a comunicação, visto que abrem espaço para discussões de relacionamento, expondo a fragilidade que aflora entre os interlocutores.