Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Mylena Sousa/ Divulgação Fundador da Marimbanda, Luizinho Duarte faleceu em abril de 2022

Marimbanda



O grupo instrumental Marimbanda estreia novo álbum em show nesta sexta-feira, 20. O coletivo apresenta "Lindo Sol", disco com sete composições de Luizinho Duarte (1954 - 2022). O trabalho marca o início de novos integrantes no grupo: Netinho de Sá (baixo) e Michael da Silva (bateria). Ambos completam a formação com Heriberto Porto (flautas) e Thiago Almeida (piano).

Quando: sexta-feira, 20, às 19 horas

sexta-feira, 20, às 19 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Visita acessível

A Pinacoteca do Ceará segue com programação voltada à acessibilidade em setembro. Nesta quinta-feira, 19, terá uma visita mediada para crianças neurodivergentes a partir de três anos na exposição "Síntese: Arte e Tecnologia na Coleção Itaú". A proposta é que os visitantes possam vivenciar a exposição de acordo com os limites sensoriais de cada um.

Quando: quinta-feira, 19, às 16 horas

quinta-feira, 19, às 16 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, 34 - Centro) Gratuito

Hiper-realismo no Brasil

A Caixa Cultural Fortaleza prorrogou a exposição "Hiper-realismo no Brasil" até o dia 22 de setembro. A mostra reúne 11 obras do artista Giovani Caramello, que apresenta esculturas em resina, silicone e terracota. Desde o dia 9 de julho, a exposição já registrou 14 mil visitantes apenas na capital cearense.

Quando: terça a sábado, 10 às 20 horas; domingos e feriados, 10 às 19 horas

terça a sábado, 10 às 20 horas; domingos e feriados, 10 às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema) Gratuito

Aladdin

O Grupo Catavento de Teatro prepara uma adaptação de Aladdin para este sábado, 21. Na montagem, Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. O espetáculo conta com João Marcelo Franco, Letícia Karbage, Aurélio Filho e Edson Braga no elenco.

Quando: sábado, 21, às 17 horas

sábado, 21, às 17 horas Onde: AABB Fortaleza (av. Barão de Studart, 2917 - Joaquim Távora)

AABB Fortaleza (av. Barão de Studart, 2917 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) Ingressos no Sympla

Metendo a Boca

O ator Ricardo Tabosa inicia temporada do espetáculo "Metendo a Boca". O solo aborda as diversas camadas do silenciamento a partir da história de um homem que descobriu a sexualidade ainda na infância. A peça é um trabalho cênico-musical, que reúne as vozes de vários artistas cearenses.

Quando: 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de setembro, às 19 horas (sextas e sábados) e 18 horas (domingos)

20, 21, 22, 27, 28 e 29 de setembro, às 19 horas (sextas e sábados) e 18 horas (domingos) Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro) Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); vendas no Sympla

Kartas Kafka

Nesta quinta-feira, 19, acontece a apresentação do espetáculo "Kartas Kafka". Em cena, Franz Kafka (Thiago Arrais) contracena com a voz de seu pai, vivido por Ricardo Guilherme. A dramaturgia, assinada por Jorge Palinhos e Thiago Arrais, propõe valorizar os encontros e conflitos geracionais no teatro. A cenografia é assinada pelo português Nuno Lucena.

Quando: quinta-feira, 19, às 19 horas

quinta-feira, 19, às 19 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro) Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) Ingressos no Sympla

Buliçosa

Nesta sexta-feira, 20, acontece nova edição da festa Buliçosa no Deixe Comigo Bar. O evento promete agitar com repertório composto por brasilidades e latinidades com os DJs Flavio Fonseca e Rodrigo Gadelha, da Carretera Tropical, além de Leo Cosil e Monstrava.