Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 20 de setembro

O SANTO Santo André Kim

O padre Chu-mun-mo chegou à Coreia e, assim, tiveram início as celebrações litúrgicas. O governo coreano não gostou do novo culto. Em 1802, foi promulgado um édito estatal que proibia a crença cristã e mandava exterminar os cristãos. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos, nascidos e criados no país. Nasceu em 1821, em uma família muito fervorosa. Ao regressar à Coreia como diácono, favoreceu a entrada no país do bispo Ferréol. Trabalhou como missionário, mas foi descoberto e preso por tentar enviar documentações e testemunhos para a Europa. Padre André Kim Taegon foi martirizado em 16 de setembro de 1846. Dos dez mil mártires, a Igreja canonizou muitos que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Kim Taegon.