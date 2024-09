Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 20 de setembro (20/09)

Foto: Lorena Dini/Divulgação Samuel Rosa lança primeiro álbum de sua carreira solo; disco é intitulado "Rosa"

Samuel Rosa, o fundador, vocalista e guitarrista do Skank, chega a Fortaleza nesta sexta-feira, 20, para apresentar seu show solo "Rosa" no Iguatemi Hall. No repertório, o artista apresenta canções da banda que marcaram gerações, além de sucessos de outros cantores com quem já gravou.

Quando: sexta-feira, 20, às 21h30min

sexta-feira, 20, às 21h30min Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 130, vendas em Bilheteriavirtual.com.br e na bilheteria física

Matutando

O cantor sul-mato-grossense Matu Miranda realiza nesta sexta-feira, 20, show do seu álbum "Matutando", com concerto inédito de sua banda. O repertório inclui as canções autorais do novo trabalho e releituras de obras que fazem parte de sua trajetória musical.

Quando: sexta-feira, 20, às 19h30min

sexta-feira, 20, às 19h30min Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 30, vendas em Sympla.com

a partir de R$ 30, vendas em Sympla.com Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

O Livro do Croata

O Cantinho do Frango recebe nesta sexta-feira, 20, o lançamento do livro "O Livro do Croata", do publicitário Marcelo Lavor. A obra é inspirada num homem croata chamado Stijepan Barisic e traz episódios da vida dele com aventura, suspense, ação, comédia, violência, traição e romance. O evento é aberto ao público e conta com a presença do autor, que compartilha com o público sua trajetória pessoal e literária.

Quando: sexta-feira, 20, às 19 horas

sexta-feira, 20, às 19 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Gratuito

Tributo Três Tenores

O cantor Thiago Arancam apresenta nesta sexta-feira, 20, sua nova turnê, intitulada “Tributo Três Tenores”, no Teatro RioMar. O evento faz uma celebração do legado de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, e ainda contará com a participação especial de Paulo Benevides. No repertório, o artista revisita canções como “O sole mio”, de Giovanni Capurro; “Nessun Dorma”, de Giacomo Puccini, “Granada”; de Agustín Lara; "Perhaps Love”, de John Denver, entre outros.

Quando: sexta-feira, 20, às 20 horas



sexta-feira, 20, às 20 horas Onde: Teatro RioMar (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Teatro RioMar (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 45, vendas em Uhuu e na bilheteria do teatro



a partir de R$ 45, vendas em Uhuu e na bilheteria do teatro Mais informações: @teatroriomarfortaleza



Dancin Days

O Náutico Club promove nesta sexta-feira, 20, a festa "Dancin Days", que promete fazer uma imersão na cultura dos anos 1970 com brilho de discos de vinil e luzes neon nas pistas de dança. Na programação, DJ Paulinho Leme traz hits da era disco e Elaine Portobello e Fets Domino, vocalistas da Bella Vox, apresentam suas performances.

Quando: sexta-feira, 20, às 21 horas

sexta-feira, 20, às 21 horas Onde: Náutico Club (Avenida da Abolição, 2727 - Meireles)

Náutico Club (Avenida da Abolição, 2727 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 80, vendas pelo Sympla.com

Programação cearense

Nesta sexta-feira, 20, o Cineteatro São Luiz exibe três filmes cearenses em sua programação. Às 14 horas, “A Filha do Palhaço”, de Pedro Diógenes; às 16h30min, “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry; e “Motel Destino”, de Karim Aïnouz. Os ingressos para cada sessão são vendidos separadamente.