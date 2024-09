Cantora portuguesa Carminho celebra o fado em reencontro com Fortaleza

Foto: Giovanni Bianco/Divulgação Cantora portuguesa Carminho faz show em Fortaleza neste domingo, 22

Fado. Substantivo masculino. 2 (música) - "Canção popular portuguesa, geralmente terna e dolente, acompanhada por guitarra e viola". Esta é a definição que o dicionário Michaelis, da Editora Melhoramentos, apresenta para o estilo musical. Mais poética e sensível, Carminho canta na música "Fado é amor" sobre o que seria, em sua visão, o estilo: "Fado é amor / Que sobrou d'algum queixume / Que se agrarrou ao ciúme / E se embrulhou no seu manto / Fado é a dor / É o meio termo da vida / Nem esperança perdida / Nem riso, nem pranto".

Com show marcado em Fortaleza para este domingo, 22, no Teatro RioMar, ela traz mais uma vez para a capital cearense a sonoridade do fado, desta vez com a turnê "Portuguesa", inspirada no álbum homônimo, seu último trabalho de estúdio.

Carminho se apresentou na cidade pela primeira vez em abril de 2013, ao lado de Milton Nascimento. O retorno com o novo disco, mais de dez anos depois, é visto com animação e expectativa. "É muito maravilhoso poder sentir que somos acompanhados pelo público ao longo das nossas decisões, vida e dos nossos discos. Para mim é uma grande alegria poder voltar agora depois de tantos anos, apresentando esse disco que tanto prazer me deu e que representa tanto aquilo que eu penso sobre o fado", aponta.

Antes de Fortaleza, a artista esteve na sexta-feira, 20, no palco Village do Rock in Rio 2024 e realizou uma performance no sábado, 21, em São Paulo. Posteriormente, no dia 25 de setembro, ela também embalará Florianópolis com suas músicas. A diversidade de cidades e shows é um espelho da relação que a cantora tem com o público brasileiro, definida como preciosa por ela.

"É um público que me conhece. Que é ativo, que reage, se manifesta, que me acompanha e é fiel. Desde a primeira vez que eu vim ao Brasil (em 2003), nunca mais deixei de vir — constantemente e consistentemente apresentando os meus discos e as várias fases da minha carreira. Sinto que um dos públicos mais importantes da história da minha carreira é o público brasileiro", arremata.

Para ela, inclusive, esse público fiel é um fator importante. Em 2023, a portuguesa participou do filme "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, no qual cantou a música "O quarto (fado Menor)". A participação a jogou em holofotes mundo afora, o que permitiu que outras pessoas a procurassem e conhecessem o repertório dela, o que é pontuado como "uma grande oportunidade". "O importante é termos um público fiel, que acompanhe os nossos discos", afirma.

Além do público, Carminho também se conecta com ritmos brasileiros. Bossa Nova, "canções mais românticas" e o Samba são exemplos de alguns que inspiram a portuguesa em sua arte. Não surpreendente, a cantora tem em seu currículo, além de Milton Nascimento, parcerias com cantores do País como Caetano Veloso, Nana Caymmi e Silva.

A cantora está aberta a novas colaborações, mas prefere esperar o que o destino tem a reservar, já que as colaborações que tem feito surgem de forma "muito natural" — oportunidades que a vida a deu, que ela "sequer ousou desejar". "Tomei isso como regra. Não desejo, porque o mundo é sempre mais criativo comigo do que eu mesma. Então, vou esperar para ver", pontua.

Neste domingo, o público cearense poderá mergulhar na pesquisa que Carminho tem feito, explorando a volta do fado tradicional, "como se constrói repertórios"; além da composição de novos fados tradicionais. "Mexer nestas regras já instaladas do gênero musical, mas trazendo novas temáticas àquilo que é o fado", elabora.

"Acho que fado é uma língua viva que pode ser mexido e pode ter muito trabalho de pessoal sem que haja grandes mudanças na estrutura. Mas me dá muito prazer encarar algo por dentro e pensá-lo por dentro", sustenta, finalizando que acredita que será um "show bonito".

Show Carminho - turnê "Portuguesa"