Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 21 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Procure investir de modo consciente em saúde e bem-estar. Você tende a se mostrar mais arrojada na gestão dos aspectos materiais do dia a dia. Contudo, é importante frear seus instintos e prezar pelo uso racional do dinheiro.

Touro 21/04 a 20/05 Busque se mostrar sociável e valorizar as trocas intelectuais. Sua postura pode ser de mais dedicação, favorecendo a defesa dos interesses pessoais. Além disso, você tende a se mostrar destemida durante esta fase.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente motivar as pessoas próximas a se engajarem em ações em prol de objetivos comuns. A tendência é que você fique mais confiante e ousada frente às dificuldades, promovendo ações arrojadas para superar desafios e suprir lacunas materiais.

Câncer 21/06 a 22/07 As atividades em grupo podem lhe entusiasmar perante a vida, aflorando desejos adormecidos. O momento tende a ser marcado por ótimas vibrações no terreno das amizades, tornando as interações estimulantes.

Leão 23/07 a 22/08 Procure valorizar o quesito inovação e praticar a economia criativa. A aproximação entre Lua e Urano tende a lhe aflorar proatividade e dinamismo na gestão das responsabilidades, o que ajuda a otimizar processos e recursos materiais.

Virgem 23/08 a 22/09 É fundamental valorizar as experiências que ampliem seus horizontes e lhe estimulem intelectualmente. As oportunidades podem ser abraçadas com entusiasmo, marcada pelo encontro entre Lua e Urano, o que lhe coloca na dianteira das situações.

Libra 23/09 a 22/10 Tente otimizar recursos para investir em seus objetivos. Lua e Urano tendem a promover fortalecimento interior e capacidade de transformação, o que ajuda em uma tomada de postura eficaz perante suas ambições e na gestão dos desafios.

Escorpião 23/10 a 21/11 As relações interpessoais tendem a ficar mais ricas do ponto de vista intelectual e da troca de experiências, visto que o momento astrológico eleva a qualidade das conversas e ampliam suas perspectivas com relação às parcerias. Momento de descoberta de afinidades.

Sagitário 22/11 a 21/12 As demandas podem ser executadas com excelência e prazer, o que proporciona união com as pessoas próximas. O momento tende a se apresentar dinâmico do ponto de vista das atividades da rotina, deixando a rotina prazerosa.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O encontro Lua-Urano pode estimular o usufruto dos prazeres, o que lhe faz soltar sua criança interior. Procure se divertir, mas é preciso ter cuidado com os excessos para não cometer imprudências. Os astros podem dinamizar o pensamento, o que lhe guia por horizontes mais amplos.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure se abrir à troca de ideias e ao usufruto de lazeres intelectuais com as pessoas próximas. Lua e Urano tendem a dinamizar sua postura na gestão do lar, o que ajuda a dar um toque arrojado à sua casa e dinamizar a rotina.