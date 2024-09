Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 21 de setembro (21/09)

Foto: David Dias/Divulgação Cantor Bosco Defar apresenta espetáculo "Chico: uma vida de samba e amor" na Estação das Artes

Integrando a programação que celebra o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, a Estação das Artes promove, neste sábado, 21, o evento Cultura do Acesso com apresentações musicais com descrição artística e interpretação em Libras. Iniciando às 17 horas, o músico Berg Menezes apresenta o show "Sinais Musicais". Na sequência, das 18h15min às 20 horas, a MC, slammer e poeta surda Lyvia Cruz realiza o Slam "Mãos Quentes". Encerrando a noite, a partir das 20h30min, o cantor Bosco Defar interpreta as canções de Chico Buarque no espetáculo "Chico: uma vida de samba e amor".

Quando: sábado, 21, a partir das 17 horas

sábado, 21, a partir das 17 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: @estacaodasartes.ce

@estacaodasartes.ce Gratuito

Samba do Illa

O cantor cearense Marcos Lessa realiza uma nova apresentação neste sábado, 21, a partir das 13 horas, no Illa Mare. Conhecido por sua voz marcante, o artista leva ao restaurante localizado na avenida Beira-Mar um repertório composto por clássicos e sucessos atemporais do samba nacional. Na sequência, às 15 horas, o espaço também terá apresentação do cantor PW. As reservas podem ser feitas no telefone (85) 98215-1834 ou no site oficial do restaurante.

Quando: sábado, 21, a partir das 13 horas



sábado, 21, a partir das 13 horas Onde: Restaurante Illa Mare (Av. Beira Mar, 3821 - Meireles)



Restaurante Illa Mare (Av. Beira Mar, 3821 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 60 (couvert)



a partir de R$ 60 (couvert) Reservas e mais informações: (85) 98215-1834 ou illamare.com.br



Mesa redonda

Já está disponível na estante virtual da Fundação Demócrito Rocha o livro "Machismo, Identidade e Novos Modelos de Masculinidade", cuja proposta é discutir modelos tradicionais de masculinidade, baseados em relações de poder e dominação. O livro será discutido neste sábado, 21, durante a mesa redonda "Como promover a equidade no ambiente escolar". A obra é organizada por Lia Leite (foto), gerente editorial das Edições Demócrito Rocha.

Quando: sábado, 21, às 15 horas

sábado, 21, às 15 horas Onde: Conedu - Mezanino 1 (Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 99 - Edson Queiroz)

Conedu - Mezanino 1 (Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 99 - Edson Queiroz) Livro disponível em livrariaedr.org.br

Tô na Rua

Neste sábado, 21, a partir das 16 horas, a Zen Feira realiza uma nova edição do evento que reúne microempreendedores cearenses e programação musical na Ruazinha, localizada na rua Norvinda Pires, no bairro Aldeota. Com diversas marcas que vão desde vestuário, gastronomia, artesanato e decoração, o momento deste sábado também terá show musical com a dupla Selma e Edson, que apresentam repertório de brasilidades.

Quando: sábado, 21, das 16 horas às 22 horas



sábado, 21, das 16 horas às 22 horas Onde: rua Norvinda Pires - Aldeota



rua Norvinda Pires - Aldeota Mais informações: @zenfeira e @tonarua.ce



@zenfeira e @tonarua.ce Gratuito



Festa Maré

O Marina Park promove o evento Maré para dar início aos preparativos do Réveillon 2025. Entre as atrações, Matheus Fernandes (foto), Rafa e Pipo, Davizão, Tito e o DJ RB.

Quando: sábado, 21, a partir das 16h30min

sábado, 21, a partir das 16h30min Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400)

Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400) Quanto: a partir de R$ 80 (meia-entrada)

Baile de Hogwarts

O Budega do Raul recebe mais uma edição da festa "Baile do Harry Porr*", evento temático da saga "Harry Potter". O evento reúne os DJs Femo, Silas, Angel History e Vinni.

Quando: sábado, 21, das 19 horas às 3 horas

sábado, 21, das 19 horas às 3 horas Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)

Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto: R$20; vendas no OutGo