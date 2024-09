Foto: Brunno Martins/Divulgação "1877", da Trapiá Cia Teatral

Chega ao Theatro José de Alencar neste domingo, 22, o espetáculo "1877", da Trapiá Cia Teatral, do Rio Grande do Norte. A montagem narra uma das maiores secas já vividas pelo sertão nordestino, que fragilizou a população local e a colocou em situação de vulnerabilidade. Além disso, a peça mostra o quanto as pessoas sofreram com governos que ignoraram a situação de precariedade.

Quando: domingo, 22, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Distribuição de ingressos pelo Sympla.com.br

Show da Carminho

Neste domingo, 22, a cantora Carminho apresenta seu show solo no Theatro RioMar Fortaleza. A artista é um nome conhecido do fado, jazz, bossa nova e pop em Portugal e conquistou o público brasileiro em meados de 2012, ao lançar o disco "Alma".

Quando: domingo, 22, às 20 horas

Onde: Theatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 108, vendas em Uhuul.com e na bilheteria do teatro

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Bora! na Caixa Cultural

O Ballet de Londrina apresenta neste domingo, 22, o espetáculo "Bora!", na Caixa Cultural Fortaleza. A montagem aborda a fragilidade humana de afetos do século XXI, que tenta equilibrar o desejo de pertencimento com a individualidade. A música que envolve a narrativa é do japonês Aoki Takamasa e do multiartista português Komet.

Quando: domingo, 22, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Suspiros & Burbujas

Em celebração ao Setembro Verde, a Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) recebe o espetáculo "Suspiros & Burbujas", da Companhia Laguz Circo e Teatro Itinerante. Com técnicas da acrobacia de dupla, malabares e música ao vivo, a peça promete trazer atmosfera mágica por meio de palhaços e bolhas de sabão.

Quando: domingo, 22, às 10 horas

Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

Instagram: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Mostra Rememorações

O Cinema do Dragão realiza neste domingo, 22, mais uma edição do programa "Vizinhanças" em celebração ao aniversário de 118 anos do Poço da Draga. O equipamento realiza sessão gratuita na para a comunidade do filmes "A Velha e o Mar" (2005), "Ponte Velha" (2018), "Quando o mar" (2018) e "O Velho e o Novo Poço da Draga" (2011).

Quando: domingo, 22, a partir das 16 horas

Onde: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito