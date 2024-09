Frida Kahlo no Benfica

Foto: Reprodução/Instagram @museofridakahlo Frida Kahlo é tema de exposição no Shopping Benfica

A Galeria BenficArte está com duas novas exposições que homenageiam ícones da cultura internacional. O espaço recebe as exposições "Viva o México", que celebra a diversidade artística e cultura mexicana, e "Frida", que dá destaque à vida e obra da artista Frida Kahlo. Aberta por tempo indeterminado.

Quando: segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e domingo e feriados, das 11h30min às 22 horas

Onde: Galeria BenficArte, piso L1 do Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Gratuito

Lançamento k-drama

O Rakuten Viki lança nesta segunda-feira, 23, um novo drama sul-coreano. Estrelado por Shin Hae Sun, "Querida Hyeri" acompanha a âncora de jornal veterana Ju Eun Ho. Após o desaparecimento misterioso de sua irmã, Eun Ho precisa equilibrar a

busca pela irmã com o complicado relacionamento com o namorado e os desafios do trabalho.

Quando: segunda-feira, 23

Onde: Rakuten Viki

Quanto: pacotes a partir de R$ 25,99/mês

Bazar Solidário

O Mucuripe Lab, laboratório de criação e produção artística, realiza nesta segunda, 23, o Bazar Solidário em comemoração ao 1 ano de fundação. A programação conta com apresentação da DJ Jordanna Thiellys.

Quando: segunda-feira, 23, às 16h2min

Onde: rua Luiz Ricardo Quintanilha, 58 - Vicente Pinzón

Mais informações: @mucuripe.lab

Pirata Bar

Patrimônio turístico de Fortaleza, o Pirata Bar promove nesta segunda-feira, 23, mais uma edição da festa "2ª Feira mais Louca do Mundo". Tradição desde 1986, o evento tem início às 19h30min com o Trio Tapioca. Na sequência, a banda Piratas do Forró comanda a festa. Ao longo da noite, o público poderá aproveitar as apresentações da Quadrilha Junina Zé Testinha e Banda do Pirata. Os ingressos podem ser adquiridos no site Pirata.com.br, com valores de R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira).

Quando: segunda-feira, 23, a partir das 19h30min

Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 352 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Vendas: Pirata.com.br