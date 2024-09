Globo confirma retorno de Aguinaldo Silva e Izabel de Oliveira

Foto: Renato Rocha Miranda E Cesar Alves/ TV Globo/ Divulgação Aguinaldo Silva e Izabel de Oliveira renovam contrato com a Globo

Durante um evento de movimentação estratégica, a Rede Globo fez o anúncio do retorno dos dramaturgos Aguinaldo Silva e Izabel de Oliveira à emissora. Nomes conhecidos nas produções da TV, como Rosane Svartman, Gloria Perez e Ricardo Linhares, se juntam na renovação de contrato.

Na última quarta-feira, 18, a emissora inaugurou espaço para a convivência entre autores nos Estúdios Globo. Neste evento, a novidade foi desenvolvida para aproximar os criadores de suas obras e fomentar uma possível colaboração.

Lançado por Izabel de Oliveira e aprovado pelo diretor-executivo Amauri Soares, o projeto é parte de um investimento na área criativa da Globo.

“Essa inauguração é cheia de significado. Primeiro porque é uma casa de criação dentro dos Estúdios para que os roteiristas possam trabalhar aqui”, comentou Soares em nota ao portal Notícias da TV.

Ele também ressalta a importância do convívio pessoal que a pandemia havia dificultado. Enfatizando a necessidade do “encontro, o esbarrar e o cruzar no corredor” para a troca de ideias.



Além da nova área, a empresa também divulgou a realização de oficinas de desenvolvimento de roteiristas para novelas das seis e das sete para fomentar a criatividade entre escritores novatos e os experientes.

“Temos os nossos autores veteranos e uma novíssima geração chegando. É muito importante que a gente junte as ideias dos novos com a experiência dos veteranos”, destacou, Amauri.

Conhecido por produções como “Senhora do Destino”, “Tieta”, “A Indomada” e “Império”, Aguinaldo Silva deve desenvolver “Três Graças”, uma nova trama para o horário nobre. Projeto cogitado antes de sua saída da emissora em 2020.

Além dele, Izabel de Oliveira, está definindo seus próximos passos na emissora, mas em seu currículo conta com novelas como “Verão 90”, “Estrela Guia” e “Cheias de Charme”, que a consolidou como uma personalidade importante na dramaturgia. (Bianca Raynara/ Especial para O POVO)