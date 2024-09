Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 23 de setembro

Áries 21/03 a 20/04 Busque aperfeiçoar a qualidade da informação na gestão da rotina, visto a influência Lua nas áreas de comunicação-cotidiano e sua fase minguante. O momento tende a motivar o usufruto de prazeres seletos em meio a um diálogo profundo com o entorno imediato.

Touro 21/04 a 20/05 É preciso moderar os gastos financeiros e reajustar o orçamento. O momento pode motivar o usufruto de lazeres e as trocas intelectuais com as pessoas do entorno, já que Vênus e Mercúrio tendem a influenciar respectivamente a área de relacionamentos e a do cotidiano.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Um envolvimento prazeroso no cotidiano pode promover, o que eleva a autoestima e a desenvoltura no trato humano, visto que Vênus adentra a área das rotinas e Mercúrio a social. Procure buscar acordos na gestão dos desafios.

Câncer 21/06 a 22/07 Tente valorizar os processos de revisão para se autoaprimorar na gestão dos problemas. O momento pode ser marcado pela influência de Vênus e de Mercúrio nas áreas social e familiar, o que evidencia seu carisma e seu lado acolhedor.

Leão 23/07 a 22/08 Seu lado afetuoso e aberto ao diálogo tende a ficar em destaque com Vênus e Mercúrio influenciando as áreas familiar e comunicativa, o que gera sinergia no universo íntimo. Procure ser generosa, mas também criteriosa nos gastos.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana pode motivar a promoção da imagem pessoal, o que lhe faz investir na aparência e em suas habilidades, já que Vênus influencia a área comunicativa e Mercúrio a material. Tente valorizar seus objetivos, mas é preciso rever estratégias.

Libra 23/09 a 22/10 O momento tende a aflorar seu lado criativo e intelectualmente articulado, contribuindo com seu desempenho em âmbitos diversos, pois Vênus adentra a casa material e Mercúrio seu signo. As dificuldades podem oferecer a oportunidade de autoaprimoramento.

Escorpião 23/10 a 21/11 É fundamental investir em autocuidado na promoção do resgate da autoestima. Busque aproveitar para revisar prioridades e transformar seu círculo de confiança, já que a Lua influencia os setores íntimo-amizades.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure aprimorar suas parcerias, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho. O momento tende a promover recolhimento afetivo em prol do fortalecimento emocional com Vênus no setor de crise. Contudo, o círculo social pode lhe servir de estímulo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Convém promover revisões e ajustes para aprimorar a gestão do cotidiano. O momento pode destacar a importância da articulação interpessoal para impulsionar as parcerias, já que Vênus adentra a área das amizades e Mercúrio a do trabalho.

Aquário 21/01 a 18/02 O momento astrológico pode estimular um engajamento prazeroso no trabalho, em meio ao exercício das suas vocações, visto que Vênus adentra o setor profissional e Mercúrio o espiritual. Busque ser criteriosa ao compartilhar seus interesses.