Tuyra Andrade reúne memórias e novos escritos em livro de estreia

Foto: Editora Substância/ Reprodução capa "A Boca do Peixe"

O título desta reportagem parafraseia um trecho do livro "A Boca do Peixe", primeira obra literária da cearense natural de Boa Viagem Tuyra Andrade. Mesclando memórias da adolescência, escrita de diário e metáforas, a produção será lançada em 26 de setembro, na editora Substânsia. Mas já pode ser adquirida por meio da pré venda no site.

"Decidi reunir alguns textos da adolescência com outros mais recentes. Por mais que sejam de datas bem espaçadas, eles têm muitas conexões entre si", explica Tuyra, que viu na publicação uma forma de "validar a escrita da Tuyra adolescente".

"Nessa época eu já me questionava em relação à linguagem. Eu escrevia bastante quando era criança, fazia cordel, poemas. A escola no interior estimulava muito isso. Porém, os anos que eu passei na universidade, já em Fortaleza, coincidiram com os anos que eu menos escrevi livremente. Então eu quis conectar esses vários tempos", detalha a autora.

Além de legitimar as vivências de sua "eu" adolescente por meio da obra, Tuyra salienta que "A Boca do Peixe" vem para estimular seus alunos na escrita. " E eu trabalho com adolescentes, tô sempre lendo os textos deles, estimulando os alunos a escrever. Então quis valorizar minha adolescente por causa disso também", afirma a escritora, que é professora de português da rede pública estadual.

O encorajamento para que seus estudantes tenham uma conexão com a escrita também é algo que vem do contato precoce que Tuyra teve com essa linguagem. "Eu e minhas irmãs sempre tivemos cadernos que fazíamos de agenda e diário. Era comum a gente escrever cartas, copiar letras de música, brincar de disparate. Em algum momento, eu peguei o costume de escrever pra mim mesma".

"Em alguns trechos, eu me questionava sobre o porquê de estar escrevendo como se alguém fosse ler, mas não imaginava realmente que ia se concretizar em um livro", conta a autora. Essas passagens estão presentes em seu livro, onde Tuyra por vezes se pergunta: "Porque eu escrevo numa linguagem como se alguém fosse ler? Eu sou louca, sabia?".

Para ela, poder concretizar os escritos em um livro é de um peso muito grande. "Materializar esse livro tem um significado pessoal muito forte. É como ser ouvida quando se precisa muito falar. Acho que um livro escrito por uma mulher, geralmente, pode instigar outras mulheres a compartilhar suas ideias".

"Não escrevo sozinha, porque as que vieram antes conquistaram essa possibilidade para nós que escrevemos agora", salienta a autora, que tem como referências nomes como Maria Elisabete Lima Mota, Elena Ferrante, Isabel Costa, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus.

Dentre as adversidades do processo de escrita, a professora destaca que foi complicado entrar em contato com suas diferentes versões ao longo da produção do livro. "Foi desafiador entrar em contato com outras versões minhas ao reler parte do que escrevi para selecionar o que entraria no livro". Equilibrar a rotina de escritora com a de professora foi outro obstáculo que surgiu durante o processo de escrita de Tuyra.

"Também foi difícil conciliar a organização de um livro com a carga horária de professora e lidar com o volume de novidades no processo todo", detalha. A rotina da professora foi algo que impactou na inconstância do processo criativo da autora. "Esse processo varia muito, porque não tenho tempo pra escrever como gostaria".

"Mesmo assim, escrevo com muita frequência, geralmente só pra mim. Quando dá vontade, compartilho algumas escritas no meu blog, o 'Declaro que estou em tormento', descreve Tuyra, que reúne produções literárias diversas e fotos de lembranças importantes.

Para o futuro, Tuyra Andrade quer escrever crônicas ou ensaio sobre o ambiente escolar. "Dos desejos e ideias que tenho, um dos mais fortes é escrever sobre escola, porque é onde dedico boa parte da minha energia nos últimos dez anos".

Lançamento de livro "A Boca do Peixe"