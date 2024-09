Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 24 de setembro

Liberta os escravos, inspira independência, preside à paz, influi sobre a prosperidade do país; conduz à glória militar; dá o amor das ciências que tem relação com o gênio da guerra. O gênio contrário provoca discórdias entre os príncipes, destrói os Estados, induz a revoluções, dissemina orgulho e paixões. Quem nasce sob esta influência tende a ter um comportamento íntegro.

O SANTO São Gerardo Sagredo

Nasceu em Veneza, por volta de 980, em 23 de abril. Em seu batismo foi dado o nome de Giorgio. De uma família da Dalmácia, segundo a tradição do século XVI, descendia da linhagem de Sagredo. Aos 5 anos, foi acometido por uma febre forte e seus pais pediram a intercessão de São Giorgio. Uma vez curado, ele entrou no mosteiro beneditino de São Giorgio Maior, em Veneza, onde assumiu o nome de Gerardo. Desistiu do cargo de abade porque queria sair para uma peregrinação a Belém, na Palestina. Gerardo Sagredo participou ativamente da obra de evangelização do povo húngaro, fortemente desejada pelo rei Estêvão 'o santo'. Morreu em 24 de setembro de 1046, na margem direita do Danúbio, pela mão de um grupo de pagãos, que o empurrou para baixo do monte Kelen.