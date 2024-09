Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 24 de setembro (24/09)

Foto: Tim Oliveira/Divulgação Show Rita Lee: Todas as Mulheres do Mundo", da artista nipo-nordestina Regina Kinjo

Os ingressos para o show "Rita Lee: Todas as Mulheres do Mundo", da artista nipo-nordestina Regina Kinjo, já estão disponíveis. Regina leva para o palco releituras de clássicos de Rita, com a proposta de fazer o público refletir sobre questões de gênero. Assinantes do OP possuem desconto de 40% na inteira com o cupom OPOVO40.

Quando: quinta-feira, 3 de outubro, às 20 horas

quinta-feira, 3 de outubro, às 20 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira); vendas na bilheteria e no Uhuu

Comigo Ninguém Pode

Segue em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan", do artista pernambucano Jeff Alan. A mostra reúne 55 obras - em acrílica sobre tela e desenho sobre papel - e apresenta, através das telas, personagens reais em suas expressões, trejeitos, traços e texturas retintas de negritudes em seu cotidiano pela ótica do pintor.

Quando: visitação até 10 de novembro; terça a sábado, das 10 às 20h, e domingos e feriados, das 10 às 19h

visitação até 10 de novembro; terça a sábado, das 10 às 20h, e domingos e feriados, das 10 às 19h Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287) Gratuito

Matutando

O cantor sul-mato-grossense Matu Miranda realiza nesta terça-feira, 24, mais um show do seu álbum "Matutando", apresentação intimista com voz e violão. Com participações de Thiago Almeida, Lucas Arruda e Marina Cavalcante, o repertório inclui as canções autorais do novo trabalho e releituras de obras que fazem parte de sua trajetória musical.

Quando: terça-feira, 24, às 19 horas

terça-feira, 24, às 19 horas Onde: Centro Cultural do Banco do Nordeste (rua Conde D´Eu, 560, Centro)

Centro Cultural do Banco do Nordeste (rua Conde D´Eu, 560, Centro) Gratuito

Mais informações: @ccbnb_fortaleza



O Olhar da Rua

O Dragão do Mar recebe nesta terça-feira, 24, a exposição e projeção comentada "O Olhar da Rua", resultado de uma oficina de fotografia do SESC feita com pessoas em situação de rua, realizada no mês de julho. Cada obra retrata o olhar dos alunos sobre Fortaleza, com suas subjetividades e protagonismo da narrativa.

Quando: terça-feira, 24, às 9 horas

terça-feira, 24, às 9 horas Onde: Auditório do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Auditório do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @dragaodomar







Juvenal E O Dragão

Está em cartaz no North Shopping Fortaleza a animação de terror brasileira "Juvenal E O Dragão", que tem direção de Natali Toledo. O longa-metragem se passa na Paraíba e conta a história de um jovem matuto e aventureiro que precisa salvar um reino do sertão de um dragão, a fim de conquistar o coração de uma moça. Para isso, Juvenal precisa mostrar coragem e a benevolência.