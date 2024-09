Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 25 de setembro (25/09)

Foto: Embaúba Filmes/Divulgação Filme cearense "Quando Eu me Encontrar"

Está em cartaz nesta quarta-feira, 25, no Cinema Dragão, o longa-metragem cearense "Quando Eu me Encontrar", de Michelline Helena e Amanda Pontes. A trama acompanha a vida de amigos e parentes de Dayane, que morreu de repente e deixou conhecidos impactados. A mãe Marluce, a irmã mais nova Mariana e o noivo Antônio são apresentados em diferentes situações de luto e sofrimento.

quarta-feira, 25, às 18 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira), vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Mulheres na Técnica

A Vila da Música, no Crato, recebe Ravena Monte. Produtora e gestora cultural, ela ministra a "Oficina de Roadie para Mulheres". O objetivo da iniciativa é promover mais espaço para mulheres na cena de Roadies, além de possibilitar independência e oportunidade às participantes.

quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26, das 9 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas Onde: Vila da Música (av. José Horácio Pequeno, 1335 - 1367, Belmonte, Crato)

Vila da Música (av. José Horácio Pequeno, 1335 - 1367, Belmonte, Crato) Gratuito

Inscrições clicando aqui





Saúde Mental e Equilíbrio da Rotina

Nesta quarta-feira, 25, o espaço "Preguiçolândia", do Shopping Iguatemi Bosque, traz uma série de palestras e rodas de conversa abordando os temas "Saúde Mental na Infância" e o "Equilíbrio da Rotina". A partir das 16 horas, a psicóloga Maria Zelfa Feitosa chega ao espaço para debater sobre saúde mental.

quarta-feira, 25, das 16 às 18 horas Onde: Piso L1 do Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Piso L1 do Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito





Escrever e Pesquisar

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) prepara o evento "Escrever e Pesquisar: O Encontro da Literatura com a Academia". Marcada para acontecer na Universidade Estadual do Ceará (Uece), a conversa promete explorar a interseção entre a escrita literária e a pesquisa acadêmica. A escritora Vanessa Passos participa da programação e compartilhará sua trajetória.

quarta-feira, 25, às 17 horas Onde: Auditório da Uece (av. Luciano Carneiro, 345 - Fátima)

Auditório da Uece (av. Luciano Carneiro, 345 - Fátima) Gratuito





Cursos técnicos no CCBJ

A Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) prorrogou inscrições para os cursos técnicos de Dança; Cultura Digital; Programação de Jogos Digitais; Música com Habilitação para Violão e Teatro. Até o domingo, 29, é possível se inscrever para cada curso, que tem duração de aproximadamente dois anos. Ao total, são ofertadas 20 vagas por linguagem.

até domingo, 29 Inscrições pelo site