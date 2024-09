'Agatha Desde Sempre' surpreende com estreia; veja impressões

Foto: Disney /Divulgação "Agatha - Desde Sempre": série com personagem derivada de "WandaVision" está disponível no Disney

"Agatha Desde Sempre" estreou no dia 18 de setembro no serviço de streaming Disney+ e conta a história da personagem Agatha Harkness. Após perder seus poderes, ela busca recuperá-los com a ajuda de uma agrupação de bruxas e um adolescente misterioso. O grupo adentra no desafiador e misterioso "Caminho das Bruxas", que promete não só restaurar os poderes da protagonista, como também realizar os desejos de suas aliadas.

A série começa a trama cerca de um ano após os acontecimentos de "WandaVision" (2021), série em que Agatha foi apresentada ao público. Após sair do transe causado por Wanda no final da história anterior, se vê sem poderes e precisa urgentemente recuperá-los, já que, sem eles, se torna um alvo fácil para seus inimigos, que aparentemente não são poucos.

Apesar de ter episódios com quase 50 minutos de duração, "Agatha All Along" - nome original do seriado -, não sofre com excesso de tempo. Pelo contrário, a narrativa dinâmica e divertida da série faz com que o espectador não sinta o tempo passar de forma alguma. Isso se deve ao roteiro fluido e divertido, que sabe mesclar muito bem os pequenos mistérios apresentados e impor urgência em resolvê-los rapidamente.

Jac Schaeffer, criador do seriado, aborda muito bem elementos místicos do mundo das bruxas junto ao mundo real. Um dos exemplos é uma pia sendo utilizada como caldeirão, ou cosméticos que têm certos elementos químicos em sua composição sendo utilizados em uma receita de bruxas. Além dessa questão interessante, Jac traz outros pontos divertidos para a produção de forma muito natural, como momentos "musicais" utilizados como feitiços pelas protagonistas. À primeira vista, pode parecer que não irá funcionar, mas acaba fluindo de forma tão natural para as personagens que faz com que o espectador compre a ideia rapidamente.

A proposta de fazer um seriado exclusivo para Agatha Harkness (Kathryn Hahn) não foi muito bem recebida de início pelos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Afinal, que relevância teria essa personagem, que já foi derrotada por uma das maiores heroínas do universo? Mas quando o assunto é trazer um nome "tipo C" dos quadrinhos para o protagonismo nas telas, é aí que o estúdio mais brilha. Bons exemplos são o Homem de Ferro e Loki, pouco populares nos quadrinhos, mas que, quando chegam no UCM, roubam por completo a cena.

Não é diferente em "Agatha Desde Sempre". Ao ganhar mais tempo de tela, percebemos o quão carismática e interessante a personagem é, o que nos faz desejar saber ainda mais sobre ela e os mistérios que a levaram até ali. O roteiro da trama consegue entregar isso muito bem, de forma nada expositiva e tediosa. Os detalhes sobre Agatha são revelados aos poucos, em momentos que se encaixam bem com o que está acontecendo em cena, explorando muito bem a ambiguidade da personagem, que agora oscila entre heroína e vilã.

Vale destacar também o excelente trabalho visual do seriado, que transita entre diversas estéticas visuais enquanto desenvolve sua trama, de forma que não se torne estranho ao espectador. É um resgate do diferencial apresentado em "WandaVision", mas sem repetir os mesmos recursos narrativos para fazê-lo.

Os quatro primeiros episódios de "Agatha Desde Sempre" convencem rapidamente o espectador a acompanhar a trama, que traz elementos divertidos sobre a mitologia das bruxas enquanto homenageia grandes obras que abordam o mesmo tema nos cinemas. Ao mesmo tempo, consegue ser uma série totalmente original, divertida e instigante, sendo uma grata surpresa para os fãs desse universo tão rico. Resta esperar para ver se a produção vai conseguir manter o excelente ritmo ao longo dos nove episódios.

Confira o trailer de "Agatha Desde sempre":

"Agatha Desde Sempre"

Onde assistir: Disney+