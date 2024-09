Grupo cearense celebra tradição flamenca com espetáculo

Foto: Paulo Magalhães/Divulgação Grupo Tablado

Pés que marcam o ritmo por meio de um sapateado forte, mãos que delineiam a melodia da música no ar e expressões intensas são características que marcam o flamenco. Originado da mistura das culturas hebraica, árabe, muçulmana e povo nômades, durante o século XV, o estilo de dança nasce na região da Andaluzia, na Espanha.

Mas, há 31 anos o flamenco encontrou morada em Fortaleza também através do grupo Tablado. A companhia fundada por Graça Martins irá celebrar a data com a apresentação do espetáculo “Mater” nos dias 28 (sábado), às 20h, e 29 (domingo), às 19h, no Theatro José de Alencar.

“É uma sensação muito boa, porque nos dá a certeza da consistência do nosso trabalho. É muito gratificante um corpo longevo chegar a 31 anos de trabalho e ainda ter muita disposição para continuar”, destaca Graça sobre a celebração do grupo. “Qualquer forma de fazer Cultura vale a pena e manter a tradição das danças hispanos andaluzas é relevante, para dar a veracidade e importância de mais um vetor de informação e formação de plateia”.

Para Raíssa Martins, uma das bailarinas do Tablado e filha de Graça, manter um grupo de dança ativo é “algo difícil” não só no Ceará, mas em “qualquer outro lugar”. “É muito importante pra gente levar o nome da nossa terrinha por onde quer que a gente vá e mostrar um flamenco com nosso tempero tanto no palco, quanto nos bastidores”.

O grupo de dança surgiu após o contato da bailaora com o flamenco através do Grupo de Tradições Cearenses (GTC), o qual fazia parte durante os anos 1990. “O GTC recebeu um convite para participar de um festival internacional de folclore em Confolan, na França. E lá foi o primeiro contato que eu tive com o flamenco”, conta a artista. Graça define o contato com o estilo como um “encontro de almas”.

A bailaora revela que, apesar da paixão pelo flamenco ter surgido à primeira vista, só teve confiança para criar a companhia em 1993. “Quando eu cheguei da França, não sabia nem por onde começar. O meu contato com o Flamengo foi em 1982 e eu só criei o grupo quando eu senti alguma segurança”.

A experiência com as danças nordestinas como forró por meio do grupo auxiliaram no aprendizado dos movimentos andaluzes. “A similaridade está no que temos no corpo. Eu por exemplo venho das Danças Populares, então no meu corpo sempre existirá o DNA dessas expressões. Ainda que eu trabalhe com o Flamenco, minha alma é nordestina, é festeira, é forrozeira”, ilustra a atual diretora do grupo Tablado.

“Essa paixão pelo Flamenco e pelas Danças Nordestinas (brasileiras), se entrelaçam e nos dá essa similaridade. No espetáculo ‘Mater’, isso fica muito claro, quem assistir, vai poder conferir”, promete Graça.

Embora esteja em cena há pouco mais de três décadas, a companhia de dança enfrentou desafios para se manter na ativa. “Fazer arte de uma forma geral não é uma tarefa fácil, nem aqui em Fortaleza, nem no Brasil. Todos amam o que fazemos, mas todos querem nossas apresentações de forma voluntária. Então manter o Grupo é difícil”, revela Graça.

“Temos sorte porque estar no Grupo é uma escolha de cada um de nós, isso nos mantém muito unidos. Mas precisamos conscientizar as pessoas que o trabalho artístico deve ser executado com amor, mas não só por amor, porque além dos valores existem os preços”, salienta a criadora do Tablado.

Raíssa também enfatiza que fazer com que o público compreenda que arte é uma forma de trabalho é o principal desafio enfrentado pelo grupo. “O grande desafio é fazer as pessoas entenderem que arte é trabalho e que merece ser valorizada. Ao longo dos anos fomos construindo uma reputação e deixando claro por onde passamos que é um trabalho sério, que exige dedicação, investimento e esforços e por isso deve ser reconhecida como tal”.

Após o espetáculo, o grupo oferece um curso de Flamenco sobre atualizações de movimentos com balaor cubano Miguel Alonso. O investimento na formação servirá de subsídio para o próximo trabalho do Tablado. “Depois do curso, ainda faremos nossa confraternização, com avaliação do trabalho, com muita conversa, muitas brincadeiras e com certeza, muitas risadas. Nosso plano é continuar trabalhando pra apresentar sempre um bom resultado”, assegura Graça.

Espetáculo "Mater"

Quando: sábado, 28, às 20 horas; domingo, 29, às 19 horas

sábado, 28, às 20 horas; domingo, 29, às 19 horas Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) Mais infos: (85) 99951.3447 e @grupodedancatablado

(85) 99951.3447 e @grupodedancatablado Ingressos disponíveis no Sympla

Curso "Danças Flamencas e atualização de movimentos"