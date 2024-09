Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Jacques Antunes/ Divulgação Vitoriano e Rodger Rogério se encontram no disco-show 'Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso'

Rodger Rogério e Vitoriano

Rodger Rogério e Vitoriano lançam o disco "Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso". O álbum é formado por 14 músicas inéditas e o show de apresentação terá encontro de diferentes gerações da música cearense, a exemplo de Vitor Cozilos (guitarra), Plínio Câmara (guitarra e violão), Glauber Alves (contrabaixo) e Rami Freitas (bateria).

Quando : sexta-feira, 27, às 18h30min

: sexta-feira, 27, às 18h30min Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Sessão Azul

O North Shopping Fortaleza e North Shopping Maracanaú promovem a Sessão Azul, projeto inclusivo voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As sessões acontecem no sábado, 28, e no domingo, 29, respectivamente. O público poderá ver a exibição do filme "Transformers - O Início" com volume reduzido e iluminação suave.

Quando: sábado, 28, às 11 horas; domingo, 29, às 12 horas

sábado, 28, às 11 horas; domingo, 29, às 12 horas Onde: North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450) e North Shopping Maracanaú (av. Carlos Jereissati, 100)

North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450) e North Shopping Maracanaú (av. Carlos Jereissati, 100) Sessões: Ingresso.com

Aquarela em Libras

Seguem até esta quinta-feira, 26, as inscrições para a oficina "Aquarela em Libras", promovida pela Pinacoteca do Ceará como parte das ações da semana da Primavera dos Museus. A atividade gratuita acontece na sexta-feira, 27, e no sábado, 28, com participação do pedagogo e professor Lauro Neto. Ao todo, serão ofertadas 15 vagas para pessoas a partir de 16 anos.

Inscrições e mais infos: 1nk.dev/fpJQQ





Quinteto Sincopado

Nesta sexta-feira, 27, o Dragão do Mar recebe show do Quinteto Sincopado, que apresenta o show "Revivendo Lupicínio Rodrigues". O projeto musical aborda o ritmo do samba e terá participação do músico Macaúba do Bandolim. Em seguida, o grupo Marimbanda apresenta o show "Lindo Sol".

Quando: sexta-feira, 27, às 19h30min

sexta-feira, 27, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); vendas no Sympla

Expurgo

O artista Uirá dos Reis apresenta a performance audiovisual "Expurgo". A apresentação alia projeções musicais e samples de imagens para contar a história sobre a negritude e homossexualidade do performer. A narrativa inclui os músicos Ricardo Aleixo, Zózimo Bulbul e Glauber Rocha.

Quando: quinta-feira, 26, às 19 horas

quinta-feira, 26, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525) Gratuito; retirada de ingresso no Sympla





Coletivo Kolaje

O Coletivo Kolaje estreia em evento no Hivife Discos e Bar, localizado no Meireles, neste sábado, 28. Formado por Calú Pinheiro, Gabe Antunes, Mathugas, Linhatenia, Fyl Ferro e Felipe Falcão, o grupo atua na cena da música e produção cultural. A festa "Kolaje na Hifive" terá como atração DJs residentes do coletivo e promete sonoridade diversa que parte da música eletrônica contemporânea.

Quando: sábado, 28, das 16h às 23 horas

sábado, 28, das 16h às 23 horas Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles) Quanto: R$ 10

R$ 10 Ingressos no Sympla