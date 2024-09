Beach Park renova o cardápio valorizando a brasilidade

Foto: Davi Maia/Divulgação Moqueca Beach Park é um dos destaques do menu

Elaborados pelo chef Ivan Prado, que assumiu o comando das operações de todos os restaurantes do Beach Park esse ano, os menus do Restaurante de Praia e do Restaurante Coqueiral foram renovados.

"São novos sabores e texturas, contribuindo para a riqueza da experiência gastronômica oferecida pelo Beach Park", destaca o chef.

Ambos os cardápios trazem a valorização dos sabores brasileiros, especialmente aqueles provenientes do mar, da serra e do sertão cearense, transformando os ingredientes locais em pratos únicos e diversificados.

"Os novos pratos expressam a autenticidade e a riqueza da culinária brasileira, reinterpretada pela visão criativa e contemporânea do chef Ivan", destaca Tatiana Camigauchi, gerente de suprimentos do complexo.

Itens clássicos da culinária internacional também estão nos novos cardápios, mas com uma pegada regional. "Em uma das entradas, a gente utiliza o taco al pastor, que é mexicano, mas junto com queijo de cabra, carne de cordeiro de Quixadá e molho fresco", explica o chef.

"A gente tem a versão cearense da entrada 'Fish and Chip'. A nossa é feita com piabinha frita no tempurá e servida com macaxeira frita. Ainda temos uma costelinha de porco com molho barbecue de goiabada defumada", complementa Ivan Prado.

Segundo o chef Ivan, a diferença entre os cardápios dos restaurantes está na forma de preparo. No Restaurante de Praia, é celebrado a essência da comida praiana e tradicional, com caldos, caranguejo e as estrelas principais são a peixada e a moqueca.

A mais famosa do espaço é a "Moqueca Beach Park"."O segredo está na inclusão do gengibre e do capim santo no molho", afirma Ivan.

Já no Restaurante Coqueiral, o elemento básico para a construção do menu é a brasa, desde as entradas até às sobremesas.

O restaurante conta com cinco pratos principais. Entre eles o 'Camarão com manteiga de alcaparras e amêndoas, com arroz de brócolis na brasa e batata bolinha assada' e o 'Peixe na folha de bananeira, acompanhado por purê de coco e vinagrete de banana da terra'.





Serviços

Onde: Beach Park (R. Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)

Restaurante de Praia (ambos restaurantes são abertos ao público)

Horário: 9h30min às 17 horas

Coqueiral Bar e Restaurante (localizado dentro da Vila Azul do Mar)

Horário: 16 às 22 horas

Mais informações: beachpark.com.br