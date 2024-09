Para conhecer e degustar: conheça 3 novos restaurantes de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Restaurante Devon, no Eusébio

Todos os dias novos lugares surgem nas esquinas de Fortaleza, apresentando sabores e experiências diferentes para quem é amante de uma boa culinária. Cada local é único e com histórias inéditas para serem contadas e vividas.

A Capital cearense reúne opções para os mais variados estilos de refeições e paladares, com cozinhas especializadas em gastronomias de quase todo o mundo.

Pensando nisso, o Vida & Arte reuniu três restaurantes para ficar de olho em diferentes partes da Cidade e região metropolitana, que merecem sua atenção.

A primeira parada é no Devon Steak e Bar localizado no Eusébio. A casa foi inaugurada ainda em 2022 e surgiu da insistência do casal Priscila e Herivelton Fernandes Sabino, que desejavam compartihar o tempero da família, além do apreço por cortes nobres e sabores especiais das carnes.

"O medo e a ansiedade tomaram conta de nós por alguns instantes, mas o desejo de superação e de ter um lugar ao sol nos fez arregaçar as mangas e tirar um sonho do papel. Nossa culinária é afetiva, o principal ingrediente é o amor ao ser humano, expressado em cada detalhe", revela Herivaldo, proprietário da Devon.

Todo cardápio foi minuciosamente preparado por Priscila, contemplando diversas culinárias entre a regional e brasileira.

Entre as opções mais pedidas estão a novidade da casa, o Filé Minsay, que vem grelhado acompanhado de um risoto cremoso de funghi e finalizado com azeite trufado (R$ 78).

Outra opção é a bruschetta de filé gorgonzola e melaço, servida como entrada em pão artesanal da casa, filé ao molho especial, gorgonzola e melaço de caju, dando um toque final agridoce ao prato.

Quem visita o restaurante não pode deixar de provar as carnes. Eles se caracterizam como Steak House pelo uso de carnes nobres e para atender a um público mais exigente.

Prime Rib, T-Bone, New York, Chorizo, Ancho, Picanha, Maminha, Baby Beef, Ribeye e Filé são alguns dos destaques.

"Uma churrascaria, geralmente, não tem tanto a preocupação com os tipos e padronização de cortes e marcas. Enquanto isso, uma Steak House procura trabalhar com cortes nobres, de raças selecionadas, que surgiram com o melhoramento genético do gado, principalmente em virtude da exigência do mercado por padronização e qualidade das carnes", explica Herivelton.

Para eles, a carne de qualidade funciona como elo entre o trabalhador, pecuarista e a satisfação do consumidor, além de focar em sustentabilidade e respeito aos animais. O Devon trabalha basicamente com cinco pilares: gastronomia, atendimento, ambiente, colaboradores e clientes.

Devon Steak e Bar

Onde: Rua Santa Cecília, 1347, Guaribas, Eusébio

Rua Santa Cecília, 1347, Guaribas, Eusébio Horário de funcionamento: almoço das 11h às 15 horas de terça a domingo; jantar de 18h às 23 horas de terça a quarta; quinta a sábado das 18h às 00 horas

almoço das 11h às 15 horas de terça a domingo; jantar de 18h às 23 horas de terça a quarta; quinta a sábado das 18h às 00 horas Instagram: @devonsteakbar





Trivial Gourmand Gastrobar

Apresentando uma culinária francesa preparada pela chef Marie Anne Bauer, o restaurante Trivial Gourmand Gastrobar abriu em Fortaleza em agosto, sendo idealizado pelo empresário Eliezer Almeida.

O local combina simplicidade e sofisticação e o nome possui significados. "Trivial" indica algo simples ou cotidiano, enquanto "Gourmand" refere-se a alguém que aprecia boa comida e bebida.

Já o "Gastrobar" combina elementos de um bar com a qualidade de um restaurante gastronômico. Juntos, esses termos sugerem um lugar onde se pode desfrutar de pratos sofisticados e bebidas de alta qualidade.

"A ideia da casa, além de apresentar uma comida afetiva, também é de criar um espaço que mescla alta gastronomia com manifestações artísticas: música, exposições de pinturas, esculturas e saraus literários", explica o proprietário, Eliezer Almeida.

Com um design contemporâneo e com toque rústico, o ambiente simples, despojado e agradável, é integrado com a cozinha, assim os convidados podem ver a preparação dos pratos, reforçando a transparência e qualidade do que é servido.

O menu além de inspirações na culinária francesa também oferece pratos alemães e futuramente a culinária regional será integrada no cardápio.

"Priorizamos a qualidade dos ingredientes, a sazonalidade, valorização dos produtos locais, simplicidade com sofisticação, sustentabilidade e a harmonia de sabores", detalha Eliezer.

E alguns dos pratos em destaques são: filé mignon ao molho poivre de R$ 94, camarão grelhado com risoto de limão siciliano de R$ 99 e o frigideira do mar com as opções de peixe, camarão, lagosta, polvo e lula de R$189.

Onde: Rua Coronel Manuel Jesuíno, 853 - Varjota

Rua Coronel Manuel Jesuíno, 853 - Varjota Horário de funcionamento: terça a domingo das 19h às 23 horas; sexta e sábado das 16h às 00 horas; domingo de 12h às 16 horas

terça a domingo das 19h às 23 horas; sexta e sábado das 16h às 00 horas; domingo de 12h às 16 horas Instagram: @trivial_gourmand



Nico Bistrô

Inaugurado no início de setembro, o Nico Bistrô tem como principal característica a hospitalidade e a valorização de comidas regionais. Comandado pelo chef Nico de Salvi, a casa está localizada na Aldeota e mantém um ambiente descontraído com boa música, espaço para trocar bons papos, tomar bons vinhos e experimentar uma gastronomia autoral.

"A casa carrega alguns princípios determinantes para o nosso segmento. Trabalhamos um espaço nos moldes do que seriam os chamados "neobistros" levando a ideia de um espaço bistrô, mas com uma proposta de serviço de partilha, no que diz respeito aos pratos oferecidos no cardápio", explica o chef Nico.

Segundo o chef, o cardápio tem influência de muitas referências que carrega em sua trajetória, seja oriental, mediterrânea, italiana, francesa, brasileira, cearense, mas sempre priorizando e valorizando os produtos de fácil acesso, maior frescor e qualidade.

A sugestão do chef é pedir diversos pratos para dividir e aproveitar a experiência. Entre os queridinhos do cardápio estão o Polvo na Parrilla, um polvo inteiro grelhado com purê de batata com toque de laranja e maionese de castanha de R$112, que serve três pessoas.

O surpreendente Tinto Stracciatella, com uvas grelhadas na manteiga de alho assado e mel, amêndoas laminadas, presunto parma, rúcula e azeite verde por R$82, servindo de 2 a 3 pessoas.