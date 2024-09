Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 27 de setembro (27/09)

Foto: Luiz Alves/Divulgação Marimbanda

O Teatro Dragão do Mar é palco nesta sexta-feira, 27, do espetáculo "Polifonias", com os grupos Quinteto Sincopado e Marimbanda. O primeiro apresenta o show "Revivendo Lupicínio Rodrigues", que é o resultado de uma pesquisa sobre o registro fonográfico popular brasileiro do intérprete, que este ano completaria 110 anos de nascimento. Já Marimbanda (foto) apresenta o novo álbum "Lindo Sol".

Quando: sexta-feira, 27, às 19h30min

sexta-feira, 27, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$10 (meia-entrada) e R$20 (inteira), vendas pelo Sympla





Pra sempre, Cringe

Celebrando a cultura da geração millennials, a pub Vibe 085 realiza a festa temática "Pra sempre, Cringe", com hits das décadas de 1980 a 2000. Entre os artistas do repertório, estão Britney Spears, RBD, My Chemical Romance e outras canções que foram sucessos entre os usuários do Orkut.

Quando: sábado, 27, a partir das 22 horas

sábado, 27, a partir das 22 horas Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25, vendas pelo Sympla

R$ 25, vendas pelo Sympla Mais informações: @vibe085pub





Batalha do Dragão

Acontece nesta sexta-feira, 27, mais uma Batalha do Dragão, realizada em parceria com o rapper e produtor musical Erivan Produtos do Morro. O encontro acontece mensalmente visando reunir MCs para promover um duelo de rimas de improviso, em que vence quem demonstrar mais intimidade com palavras e destreza no pensamento.

Quando: sexta-feira, 27, às 18 horas

sexta-feira, 27, às 18 horas Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Roda de Samba

O boteco Moto Libre recebe nesta sexta-feira, 27, dois shows especiais no estilo roda de samba com Gabi Nunes e Belinho, a partir das 21 horas, na abertura da casa. A casa de shows, que está localizada na Monsenhor Tabosa, tem o show de Gabi marcado para iniciar às 21h30min e o do cantor, às 3 horas.

Quando: sexta-feira, 27, a partir das 21 horas

sexta-feira, 27, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30

R$ 30 Mais informações: @motolibrebar





Tude Nude

A Galeria Absurda inaugura nesta sexta-feira, 27, a terceira exposição do projeto "Absurdas Presente, Manutenção da Casa Absurda", a "Tudo Nude". A mostra, que explora o tema nu artístico com trânsitos pela arte erótica, reúne os artistas Dan Pelegrin, seis artistas foram selecionados: Dan Pelegrin, Yuri Yamamoto, Vando Figueiredo, Raisa Chistina, Peaug e Bia Mourão.