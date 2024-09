Yoto Cozinha Nikkei oferece jornada pela culinária oriental

Foto: Divulgação Chef Marcus Kanashiro assina culinária oriental na Experiência Yoto

Com o sucesso e a popularização de séries e filmes orientais em todo o mundo, a culinária asiática também entrou no foco do público. Intitulado "Experiência Yoto", o Yoto Cozinha Nikkei oferece um menu de degustação idealizado pelo chef Marcus Kanashiro.

O intuito da experiência é proporcionar uma jornada gastronômica pela autêntica culinária oriental do restaurante. "A cozinha do Yoto traz muita criatividade e paixão, sempre tentando surpreender nossos clientes sem perder a essência da gastronomia japonesa que é a nossa raiz", ressalta o chef Marcus Kanashiro, em nota enviada à imprensa.

Preparado com uso de técnicas tradicionais, o cardápio é composto por seis etapas individuais, ao todo são 20 peças selecionadas, que revelam sabor e textura. Durante a sequência, Marcus Kanashiro explica os detalhes sobre cada peça servida, proporcionando uma interação com os clientes, que podem inclusive montar o próprio temaki, refeição rápida enrolada com a mão, sendo que "te" significa mão e "maki", enrolado.

"Os detalhes da apresentação foram pensados para despertar os sentidos e proporcionar uma experiência multissensorial", afirma o chef.

Experiência Yoto

Onde: rua Vicente Leite, 520 - Loja 2 - Meireles

rua Vicente Leite, 520 - Loja 2 - Meireles Quando: terça a domingo, a partir das 18 horas

terça a domingo, a partir das 18 horas Quanto: R$ 169

R$ 169 Instagram: @yotocozinhanikkei