Disney+ lança série true crime inspirada em Priscila Belfort

Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação Desaparecimento de Priscila Belfort será abordado em nova série documental

A plataforma de streaming Disney Plus lançou a série “Volta Priscila” nesta quarta-feira, 25, sobre o desaparecimento de Priscila Belfort.

O documentário de quatro episódios relembra o trágico sumiço da irmã do lutador Vitor Belfort, que aconteceu há 20 anos, no Rio de Janeiro. Desde então, o caso segue sem respostas. Na época, ela tinha 29 anos de idade.

A repercussão nacional do sumiço de Priscila influenciou o modo como a Polícia trabalha casos como esse. Após a militância em torno da tragédia, foi criada a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) no Rio de Janeiro para separar os casos de desaparecimento dos casos de homicídio e roubo.

Segundo o Anuário da Segurança Pública desse ano, foram registrados mais de 80 mil brasileiros desaparecidos.

Sobre esse cenário, a mãe de Priscila, Jovita Belfort, disse em suas redes sociais que o documentário não representa apenas sua família, mas a de todos os desaparecidos. “É uma expressão de amor e de esperança”.

O que aconteceu com Priscila Belfort? Relembre o caso

No dia 9 de janeiro de 2004, numa sexta-feira, Priscila Belfort foi vista pela última vez caminhando em uma das avenidas mais movimentadas do centro do Rio de Janeiro, a Marechal Floriano, por volta das 13h.

O desaparecimento aconteceu logo após Priscila sair do prédio onde trabalhava, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para almoçar. No dia seguinte, as buscas por ela já haviam começado, com sua família revezando em todas as regiões da cidade.

A situação foi amplamente divulgada pela mídia, em grande parte devido à fama de seu irmão, que na época já era uma figura pública de renome no mundo do MMA.

Segundo vídeo publicado por ele em suas redes sociais nesta quarta-feira, na estreia da série “Volta Priscila”, Vitor disse que não quer voto de ninguém, mas sim, a voz. “Eu preciso da sua voz, a voz da humanidade é a voz de todos aqueles que têm algum familiar desaparecido”.

Caso Priscila Belfort: entenda como se deu a investigação do desaparecimento

A investigação foi iniciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas com o passar do tempo, o caso se tornou um dos maiores mistérios de desaparecimento no Brasil.

Nos primeiros dias, a Polícia tratou o caso como um possível caso de extorsão, mas nenhuma demanda de resgate foi feita, o que levou as investigações a considerarem outros cenários, como um desaparecimento voluntário ou um crime passional.

Nos anos seguintes, surgiram muitas teorias, mas poucas pistas concretas. Algumas testemunhas alegaram ter visto Priscila em diversas regiões, mas nenhuma dessas informações foi confirmada.

A Polícia investigou o envolvimento de quadrilhas de tráfico de drogas e até mesmo de exploração sexual, dada a localização do desaparecimento, mas também não tiveram provas conclusivas.

Em 2007, três anos após seu desaparecimento, uma denúncia anônima sugeriu que Priscila poderia ter sido vítima de assassinato e que seu corpo teria sido enterrado em um terreno na Baixada Fluminense. A Polícia realizou buscas no local, mas não encontrou nenhum vestígio.

A falta de avanços concretos na investigação levantou críticas sobre a capacidade das autoridades em lidar com desaparecimentos, especialmente aqueles envolvendo indivíduos sem maior visibilidade pública.

O caso de Priscila Belfort permanece um enigma, sem desfecho ou pistas que tragam respostas definitivas para a família. Sobre isso, a mãe de Priscila disse, em vídeo publicado nas redes sociais, que ainda existem muitas questões deixadas de lado pelas autoridades.

"E que todos possam exigir que a investigação vá para um rumo correto. Então a nossa esperança é que através desse documentário vocês se sensibilizem e, assim como a gente, cobrem das autoridades de que todos sejam investigados", terminou.



Volta Priscila

Onde assistir: Disney