Filme sobre deficiência e sexualidade estreia no Cinema do Dragão

Foto: Andrea Capella e Fabricio Mota/ Globo Filmes/Divulgação Filme "Assexybilidade", de Daniel Gonçalves, estreia no Cinema do Dragão

O filme “Assexybilidade”, de Daniel Gonçalves, estreia neste domingo, 29, no Cinema do Dragão do Mar. O filme é a segunda produção do cineasta que também já dirigiu “Meu Nome É Daniel” (2018). Após a exibição, com o diretor participa de roda de conversa sobre o filme. Os ingressos para serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do cinema a partir de uma hora antes de cada sessão.

O documentário conta com a participação de 15 pessoas com deficiência que relatam seus desafios e experiências envolvendo a sexualidade. O filme também aborda preconceitos em relação à prática sexual e os tabus que carregam sobre o espaço que elas deveriam ocupar em suas vidas sexuais e afetivas.

O Cinema do Dragão do Mar também realiza uma parceria com o projeto Trabalho no Cinema e a Divisão de Equidade e Diversidade (DED), ambos da Universidade Federal do Ceará (UFC), que contará com as presenças de estudantes e servidores da Universidade na estreia. Neste período, a DED trabalha a temática da acessibilidade com foco nos servidores da UFC.

O lugar de pessoas com deficiência

Para Paulo Carvalho, coordenador dos projetos, é fundamental a discussão proposta em “Assexybilidade”. “Eu acho que esse filme tem uma representatividade muito grande para o debate sobre o lugar de pessoas com deficiência aqui no Brasil. E ‘Assexybilidade’ é um filme que trata sobre esse lugar da pessoa com deficiência no mundo, através de um tema que é o desejo. O direito de desejar e de ser desejado como um reflexo da nossa identidade no mundo”, ressalta ele.

No domingo, antes da estreia do filme, terá a exibição do filme “Meu Nome É Daniel” (2018), primeiro longa do diretor. O filme conta a história do cineasta narrada em primeira pessoa, passando por sua infância através de registros de familiares, tendo sido diagnosticado com uma deficiência não identificada, e da sua vida adulta, tratando de desafios que ele encontrou durante sua trajetória.

Estreia do filme "Assexybilidade"

Exibição do filme “Meu Nome é Daniel”



Quando: domingo, 29, à partir das 15h20min



domingo, 29, à partir das 15h20min Onde: Cinema do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81- Praia de Iracema)



Cinema do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81- Praia de Iracema) Entrada gratuita mediante a solicitação do ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria do cinema

