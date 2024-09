Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 28 de setembro (28/09)

Foto: Reprodução/Instagram @oficialbinhacardoso Cantor de forró Binha Cardoso faz show no Giga Mall, em Messejana

Localizado na Messejana, o Shopping Giga Mall celebra o primeiro aniversário com uma festa para o público da região neste sábado, 28, a partir das 12 horas. Entre os presentes para os consumidores, o estabelecimento servirá feijoada especial para os 3 mil primeiros cadastrados no Super Clube Giga, localizado no piso térreo. Nas apresentações musicais, o público presente poderá acompanhar os shows da banda de pagode Além da Razão, a partir das 12 horas, e do cantor de forró Binha Cardoso, às 14h30min. As crianças também podem aproveitar o momento com um espaço exclusivo com brinquedos e distribuição de algodão-doce e balões.

Quando: sábado, 28, a partir das 12 horas

sábado, 28, a partir das 12 horas Onde: Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)

Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana) Gratuito



Ateliê de artes

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) recebe a ação formativa Ateliê de Artes para Crianças com a oficina de "Experimentações em Artes Visuais para Crianças".

Quando: sábado, 28, às 14 horas

sábado, 28, às 14 horas Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito





Tempestade Metálica

O Ophera Music Bar recebe uma edição especial do Tempestade Metálica. O evento celebra 39 anos com shows de bandas como Sodoma (RN), Siege of Hate (CE) e Volurya (CE).

Quando: sábado, 28, a partir das 18 horas

sábado, 28, a partir das 18 horas Onde: Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 458 - Parangaba)

Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 458 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no Sympla





Festival Circus

Neste sábado, 28, a Sunrise Beach Club é palco da nova edição do Festival Circus. Localizada na Praia do Futuro, o estabelecimento recebe a partir das 21 horas as apresentações dos DJs Liva, Slimfat, Monik. O destaque do evento é participação do DJ Vegas, que traz para Fortaleza grandes sucessos do psytrance, como a canção “Akasha”, hit que ganhou ao ser parte da trilha sonora das apresentações da equipe brasileira de ginástica rítmica.

Quando: sábado, 28, às 21 horas

sábado, 28, às 21 horas Onde: Sunrise Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4987, Praia do Futuro)

Sunrise Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4987, Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$ 150; vendas: no site OutGo





Grupo Vocal Cinco em Ponto

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe neste sábado, 28, um show especial do Grupo Vocal Cinco em Ponto. O momento marca o retorno dos integrantes aos palcos musicais após 15 anos de atividades em pausa. No evento de sábado, Adelane Delmondes, Annalies Borges, Celiane Teixeira, Lorena Almeida e Simone Sousa apresentam o disco "Seara", que celebra os artistas do Estado. O evento é gratuito.

Quando: sábado, 28, às 18 horas

sábado, 28, às 18 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito