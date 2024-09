Confira programação cultural para este domingo, 29 de setembro

Foto: Marcelo Maragni/Divulgação Red Bull FrancaMente

Fortaleza recebe neste domingo, 28, a seletiva regional do Red Bull FrancaMente, uma das principais batalhas de rimas do Brasil, que premiará o melhor MC do Brasil. O concurso é aberto ao público e seleciona artistas para a final nacional, que acontece em São Paulo. O evento conta com Laricio Gonzaga como host, no comando das batalhas, e o DJ Flip Jay no comando do beat.

Quando: domingo, 29, às 18 horas

Onde: Arena Dragão do Mar (acesso pela Rua José Avelino s/n, nas proximidades do Espaço Rogaciano Leite Filho)

Gratuito

Pincelê

O Portal EcoMangue organiza para este domingo, 29, um momento especial de yoga e arte em conexão com a natureza. A programação começa com um momento de Hatha Yoga Flow, conduzido por Raquel Amapos, que promete fazer refletir emoções, escolhas e mudanças da vida. Após a prática, haverá um momento de pintura em tela para os participantes expressarem suas sentimentalidades.

Quando: domingo, 29, das 8 às 12 horas

Onde: Portal EcoMangue (Rua Valdir Bezerra, 110 - Sabiaguaba)

Quanto: R$ 180, vendas em Sympla.com





Minha Casa

A cantora paulista Mônica Salmaso chega a Fortaleza neste domingo, 29, para apresentar seu show autoral "Minha Casa". O repertório conta com sucessos de seus dois últimos CDs gravados, em 2021 e 2022, que são "Canto Sedutor" e "Milton".

Quando: domingo, 29, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 19,50, vendas em Sympla.com





Atazanado

O ator e humorista Rodrigo Sant'anna apresenta neste domingo, 29, seu espetáculo "Atazanado" no Theatro Via Sul Fortaleza. No show, ele interpreta cinco personagens diferentes, entre eles, uma mãe rica com filhos de férias e um carnavalesco.

Quando: domingo, 29, às 20 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas 350)

Quanto: a partir de R$ 50 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40

Roque Errou

O artista João Lucas Vieira realiza neste domingo, 29, o espetáculo infantil "Roque Errou", do grupo Coletivo Paralelo. A montagem conta a história de um palhaço que quer ser conhecido como uma estrela do rock'n roll e promete trazer ousadia e fofura por meio da musicalidade contagiante.

Quando: domingo, 29, às 15 horas

Onde: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito

