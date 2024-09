30 anos de Tropicaliente: entenda como a novela mudou o cotidiano de Fortaleza

Foto: CAMILA PONTES CAPA TROPICALIENTE- VERSÃO 1

Há 30 anos, o Ceará se tornava palco de uma história de amor, traição, reencontros e ambição. "Tropicaliente", novela da TV Globo exibida em 1994, mostrou ao Brasil e ao mundo as belezas de um Ceará em pleno crescimento e chegou a influenciar as eleições presidenciais da Rússia.

Escrita por Walther Negrão e dirigida por Gonzaga Blota, a novela foi exibida entre os dias 16 de maio e 30 de dezembro do ano em questão. Encabeçando o elenco, o trio protagonista, formado por Herson Capri, Silvia Pfeifer e pela saudosa Regina Dourado (1953 - 2012), gerou um triângulo amoroso pelo qual o público pôde acompanhar e se emocionar por 194 envolventes capítulos.

A escolha da ambientação se deu graças à vontade do então diretor artístico da Globo, Paulo Ubiratan que, era "apaixonado pelo estado do Ceará e por Fortaleza".

Com sua roupagem solar, "Tropicaliente" mostrou aos telespectadores uma cidade inacessível para a maior parte de sua população. Em uma época em que a capital cearense padecia com casos de cólera, a novela optou por omitir este dado e mostrar o Ceará como um "Caribe brasileiro".

Um amanhecer virando um drink tropical, guardas-sol que se mostram grandes frutas cítricas, um prato de salada que se revela uma ilha paradisíaca no meio do oceano. Esses foram alguns dos elementos usados já na abertura da novela para ambientar o telespectador em uma viagem para uma Fortaleza que não existia na vida real, apenas nos enredos televisivos.





Luz, câmera, ação

O dia era 16 de maio de 1994. Cedo pela manhã, a edição do jornal O POVO estampava a manchete "Quércia confirma favoritismo e vence prévias". A notícia narrava mais um episódio da corrida presidencial brasileira daquele ano.

Vinte e uma semanas depois, o favoritismo do ex-governador de São Paulo, filiado ao então PMDB, ficaria apenas na pré-campanha. Orestes Quércia finalizou as eleições presidenciais na 4ª colocação, obtendo mais de 2,77 milhões de votos. Acima dele, Enéas Carneiro, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Este último foi eleito presidente do Brasil ainda em primeiro turno.

Nesta mesma edição do O POVO, o caderno Vida&Arte, as atrizes Carla Marins e Carolina Dieckmann estampavam um flagrante das gravações de "Tropicaliente". Ao lado delas, a chamada: "Mar, sol, dunas, coqueirais e muita sedução estarão presentes nas

telas brasileiras".

Segundo o dramaturgo Lucas Martins Néia, em entrevista ao O POVO, é comum o autor Walther Negrão ambientar suas histórias em paisagens praianas, como ocorreu

com "Top Model" (1989), "Como uma Onda" (2004), "Flor do Caribe" (2013) e a

própria "Trocaliente".

Na novela, Ramiro (Herson Capri) é um pescador que vive de insucessos no litoral do Maranhão. Decidido a dar uma nova vida à família, ele decide voltar ao Ceará, à contragosto da esposa, Serena (Regina Dourado), que teme que um amor do passado, a jovem Letícia (Silvia Pfeifer), abale o relacionamento do casal.

Na noite de 16 de maio de 1994, o Ceará se via num folhetim que viria a

ser mais um sucesso

da teledramaturgia.

Este ano ficou marcado por grandes acontecimentos. No feriado de 1º de maio, o Brasil recebeu a notícia do falecimento do automobilista Ayrton Senna, durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

Dois meses depois, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Zagallo, batia a Itália nos pênaltis e conquistava o tetracampeonato do mundo. Dias antes, o Plano Real lançava uma nova moeda que punha fim à era das hiperinflações na economia.

Nesse misto de acontecimentos, jornais anunciavam que a nova novela da Globo gravada no Ceará. A jovem atriz cearense Jamilca Brito via ali a chance de ouro da carreira. (continua na página 6)

Do Ceará a Rússia

