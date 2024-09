Cultura do CE recebe fomento de R$ 70 mi

Foto: Samuel Setubal Patrimônio imaterial, o maracatu poderá receber verbas do PNAB

A Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) lançou na sexta-feira, 27, os planos de ação que compõem a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) para o Estado.

Na ocasião, estiveram presentes Márcio Tavares, secretário-executivo do Ministério da Cultura (MinC), e Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará.

Com investimento de mais de R$ 70 milhões, os municípios de Acopiara, Aquiraz, Barbalha, Beberibe, Camocim, Cascavel, Caucaia, Crateús e Granja devem receber o repasse de forma contínua até 2027.

No total, são 28 editais divididos em ciclos de cinco blocos. Eles vão compor o primeiro ano de atividades da PNAB Ceará. A publicação dos editais tem início em outubro.

Regulamentada em outubro de 2023, os investimentos da PNAB devem contemplar trabalhadores da cultura, entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, na difusão, na promoção, na preservação e na aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive, o patrimônio cultural material e imaterial.

O MinC prevê apoio a prêmios, cursos, oficinas, chamamentos públicos, performances, produções audiovisuais, atividades de economia criativa e solidária e aquisição de bens e serviços.

No Ceará, editais específicos devem receber R$ 1.500.000, advindos de recursos do tesouro do Estado. Já R$ 71.056.302,68, verba do tesouro da União, vão servir para certames voltados para pontos e pontões (entidades e coletivos culturais) e para linguagens, segmentos artísticos e comunidades em situação de vulnerabilidade. (Líllian Santos)