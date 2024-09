horóscopo personare

ÁRIES

A harmonia entre Vênus, Marte e Saturno pode contribuir com esse contexto ao promover cumplicidade. O momento tende a destacar um aflorar de afinidades com seus conviventes e nas parcerias em desenvolvimento, considerando o encontro Sol-Mercúrio e a Lua Nova.

TOURO

Procure valorizar parcerias maduras e comprometidas. O momento astrológico pode promover uma renovação das rotinas, o que favorece sua saúde e disposição para o trabalho, considerando a Lua Nova e o encontro entre Sol e Mercúrio na área do cotidiano.

GÊMEOS

O comprometimento com o trabalho tende a se elevar frente à harmonia entre Vênus, Marte e Saturno. Seu lado jovial e aberto à fruição de prazeres coletivos pode aflorar nesta fase, o que contribui com a dinamização das suas redes.

CÂNCER

A harmonia entre Vênus, Marte e Saturno tende a favorecer estudos ligados aos seus talentos. O lado acolhedor da sua personalidade tende a destacar nesta fase, enquanto lhe faz buscar conforto em ambientes íntimos, devido à Lua Nova.

LEÃO

Busque aperfeiçoar suas estratégias frente às dificuldades, como sugere a grande harmonia entre Vênus, Marte e Saturno. O céu da semana tende a promover um despertar de ideias e destaca seu lado expansivo em proveito das trocas intelectuais.

VIRGEM

Procure buscar acordos com seus pares sobre as ambições em comum, visto o grande encontro entre Vênus, Marte e Saturno. O momento tende a dar impulso à sua capacidade gestora, o que ajuda com a otimização dos recursos materiais, como sugere a Lua Nova.

LIBRA

É fundamental fortalecer a estrutura material da sua vida, visto que persiste o grande encontro entre Vênus, Marte e Saturno. Suas vocações tendem a aflorar agora, ao mesmo tempo em que deixa você mais confiante para lutar por seus objetivos, visto a Lua Nova.

ESCORPIÃO

Procure se comprometer com seus talentos e ambições. O céu da semana tende a nutrir sua capacidade de superação, o que contribui com abordagens inovadoras na gestão dos desafios, devido à Lua Nova e ao encontro Sol-Mercúrio no setor de crise.

SAGITÁRIO

O lar pode se mostrar fonte de apoio prático, moral e afetivo, visto o grande encontro entre Vênus, Marte e Saturno. O momento tende a promover o resgate de vínculos fraternos nas relações, enquanto aflora seu lado jovial e colaborativo, devido à Lua Nova.

CAPRICÓRNIO

Suas parcerias podem ser fortalecidas, já que persiste o grande encontro entre Vênus, Marte e Saturno. Um despertar das ambições profissionais tende a lhe guiar rumo a oportunidades de crescimento na carreira, devido à Lua Nova.

AQUÁRIO

Procure fortalecer suas estratégias de atuação em prol de seus talentos. Momento de expansão das ideias, o que lhe faz buscar horizontes mais amplos em sua vida, visto a Lua Nova e o encontro Sol-Mercúrio na casa espiritual.

PEIXES

Tente seguir fiel a seus valores e ideais, visto o grande encontro Vênus-Marte-Saturno. Momento de fortalecimento íntimo, o que ajuda no enfrentamento das dificuldades e o estabelecimento de premissas estruturais para sua vida, devido à Lua Nova.