O SANTO São Jerônimo

Sofrônio Eusébio Jerônimo nasceu em Estridão, atual Croácia, estima-se que por volta de 347. Completou os estudos em Roma e deu-se à vida mundana. Porém, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Ficou muitos anos, no deserto da Síria, praticando jejuns e penitências, que quase o levaram à morte. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, na Antioquia, em 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado ao estudo e divulgação do cristianismo. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia, do grego e do hebraico para o latim, trabalho ao qual dedicou quase toda a vida. Jerônimo passou o resto da sua vida em Belém e faleceu em sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade, em 30 de setembro, provavelmente no ano 420.