Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 30 de setembro (30/09)

Foto: Reprodução/Instagram @panmelacastro Panmela Castro participa de aula aberta na Escola Porto Iracema das Artes

A artista visual carioca Panmela Castro vem a Fortaleza para aula aberta na Escola Porto Iracema das Artes. O momento irá revisitar a exposição "Ideias Radicais sobre o Amor", de autoria de Panmela que está em exibição no Museu de Arte do Rio (MAR).

Quando: segunda-feira, 30, às 19 horas

Onde: Auditório da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Mais infos: @portoiracemadasartes

Gratuito





Mega promo UCI

A rede de cinemas UCI segue com a promoção de ingressos pelo valor de R$ 12. Intitulada Mega Promo UCI, o desconto é válido para as exibições nas salas convencionais, IMAX e XPLUS. Em Fortaleza, participam do evento os cinemas dos shoppings Iguatemi Bosque e Parangaba.

Quando: segunda-feira, 30

Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Quanto: R$ 12

Horários e sessões: Ingresso.com

Promoção Vignoli

Os restaurantes da rede Vignoli de Fortaleza estão com promoção especial para os amantes de vinho. O restaurante tem promoção de "rolha free", na qual os consumidores podem levar seus vinhos de casa para tomar no local sem custo adicional, às quartas-feiras. Já nas quintas-feiras, toda a carta de vinho da Vignole terá 50% de desconto.

Quando: às quartas-feiras e quintas-feiras, das 18h

às 00 horas

Onde: Vignoli Cambeba (rua Jonas Ildefonso, 170 - Cambeba) e Vignoli Meireles (av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles)

Mais infos: @vignolioficial

TV Rá-tim-bum

A TV Rá-Tim-Bum lança em outubro dois novos projetos audiovisuais especiais voltados para o público infantil. Com estreia nesta terça-feira, 1º, o mês das crianças terá episódios de "Castelo Rá-Tim- Bum - Clipes Musicais" e "Cidade das Meias". Com horário rotativo na grade do canal, "Cidade das Meias" apresenta canções interpretadas e dançadas por bonecos de meia. A TV Rá-Tim-Bum pode ser acessada gratuitamente em canais de TV a cabo.

Quando: a partir de terça-feira, 1º de outubro, horários diversos

Onde: Claro TV, Oi TV, Nossa TV

Mais informações: tvratimbum.com.br

Franz Kafka

Estão disponíveis os ingressos para a última apresentação do espetáculo teatral "Kartas Kafka" no Teatro B. de Paiva. A sessão acontece na quinta-feira, 3. Com Thiago Arrais e Ricardo Guilherme, a peça retrata as possibilidades de respostas de Hermann Kafka, pai de Franz, ao texto "Carta ao Pai".

Quando: quinta-feira, 3, às 19 horas

Onde: Teatro B. de Paiva

(rua Bóris, 90 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira);

vendas no Sympla