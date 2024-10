Casacor Ceará abre pré-venda dos ingressos para a edição 2024

Foto: Reprodução/Instagram @neumafigueiredo CasaCor Ceará acontece para o público a partir de 17 de outubro

A pré-venda de ingressos para a Casacor Ceará 2024 já está aberta no site oficial do evento. Com valores de inteira a partir de R$90, esta edição será realizada na Praia de Iracema, entre 17 de outubro e 1º de dezembro.

Nomeada "De Presente o agora", o evento que é referência para a arquitetura e design terá um evento beneficente de abertura da edição 2024 no dia 15 de outubro.

A noite de estreia apresenta em primeira mão os 39 ambientes assinados por 52 profissionais das áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo. O valor arrecadado com a venda dos ingressos da abertura será doados à Cufa Poço da Draga. Os bilhetes para avant première beneficente custam R$ 250.

O espaço do evento tem área construída de 6 mil metros quadrados dividida em dois andares com lofts, estúdios, apartamento completo, ambientes inovadores e ampla área externa e arborizada. Serão aplicados 15% de desconto nas compras feitas entre os dias 1º a 16 de outubro.

Criada em 1999 por Neuma Figueirêdo, a Casacor abre espaço para que profissionais da arquitetura e do design mostrem seus trabalhos para o público. Em 2015, por exemplo, foram registradas 43 mil pessoas ao longo do tempo da exposição.

CasaCor Ceará 2024