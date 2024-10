Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 1ºde outubro

Quem nasce sob esta influência será trabalhador e executará suas atividades com muito amor. Perceberá que sua intuição poderá chegar à genialidade, quando é convidado para debates ou mesmo quando estiver entre amigos. Terá sorte e proteção contra as enfermidades. Determinado, não gosta de nada que não seja claro e bem explicado. Pensa antes de agir e não gosta de sentir-se ameaçado; não desperdiça seus sonhos em fantasias impossíveis.

O SANTO Santa Teresinha Do Menino Jesus

Nasceu em Alençon (França), dia 2 de janeiro de 1873, em uma família rica e temente a Deus. Depois da morte da mãe, desenvolveu uma grande sensibilidade. Aos 10 anos, viu Nossa Senhora em seu leito. Teresinha também fez uma profunda experiência com o Natal, tendo o Menino Jesus como doador de uma "total conversão" em 1883. Depois disso, começou a dar grandes passos na vida espiritual, a ponto de levá-la a assumir o nome de Teresinha do Menino Jesus. Entrou no Mosteiro das Carmelitas, em Lisieux, com 15 anos de idade, mas trazia no coração o desejo de ser missionária. Tudo isso levou-a a renovar a espiritualidade carmelita de João da Cruz, vendo nessa caridade gratuita o caminho perfeito. Morreu aos 24 anos.