Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 1º de outubro (01/10)

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 25-07-2024: Inauguração Alchymist Prehistoric Park. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Segue disponível na Caucaia o Alchymist Prehistoric Park, parque temático de dinossauros com mais de 60 réplicas em tamanho real, incluindo modelos animatrônicos que chegam a 20 metros de altura. Disponível para todas as idades, o espaço dispõe de placas informativas sobre os animais, o período geológico e o tamanho do fóssil.

Quando: todos os dias, das 9h às 18 horas

todos os dias, das 9h às 18 horas Onde: Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia

Antônio Vicente de Nojosa, 800 - Caucaia Quanto : R$ 99 (crianças até 1 metro não pagam)

: R$ 99 (crianças até 1 metro não pagam) Vendas: site, bilheteria presencial e (85) 98195.6232





Uma Noite em Ritmo Quente

Já estão à venda os ingressos para o espetáculo "Uma Noite em Ritmo Quente", inspirado no filme vencedor do Oscar e do Globo de Ouro "Ritmo Quente" (Dirty Dancing). A produção é do cearense Alisson Braga e tem Diego Borges como protagonista e coreógrafo da montagem.

Quando: 27 de outubro, às 17 horas

27 de outubro, às 17 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Quanto: a partir de R$ 40 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso com venda na bilheteria e no site; cupom OPOVO





Entre linhas e agulhas

Está disponível no Museu de Arte da UFC (MAUC) a exposição "Entre linhas e agulhas: rendas contam histórias do Ceará", que celebra as rendeiras cearenses com artesanato do grupo Terrartesã, que agrega milhares de artesãs.

Quando: de segunda à sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

de segunda à sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas Onde: MAUC (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

MAUC (av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





A Substância

Segue em cartaz nos cinemas o filme de terror "A Substância", que conta a história da personagem Elisabeth Sparkle e seu drama pelo envelhecimento. Na história, ela recorre a um contraditório programa de aprimoramento corporal que promete rejuvenescê-la até a sua "versão perfeita", no entanto, como consequência, ela perde o controle da própria vida.

Quando e onde: Ingresso.com





Pasárgada

Com Dira Paes, Humberto Carrão e Cássia Kis no elenco, o drama "Pasárgada" está em cartaz até esta terça-feira, 1º. O filme, selecionado para o 52º Festival de Cinema de Gramado, conta a história de uma bióloga especializada em aves que segue a vida solitária em sua pesquisa na floresta da Mata Atlântica. Sua vida muda após ela conhecer um jovem guia que fala a língua dos pássaros e a faz refletir sobre ancestralidade e dilemas profissionais.

Quando: terça-feira, 1º, às 14h20min

terça-feira, 1º, às 14h20min Onde: Kinoplex North Shopping (av. Bezerra de Menezes, 2450 - São Gerardo)

Kinoplex North Shopping (av. Bezerra de Menezes, 2450 - São Gerardo) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), vendas em Ingresso.com

R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), vendas em Ingresso.com Promoção de 2 ingressos por 1 no site