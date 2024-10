Uzumaki: adaptação de famoso mangá estreia no streaming

Foto: Adult Swim/Divulgação "Uzumaki" tem episódios disponíveis na plataforma MAX

Produzido pela Adult Swim em parceria com Production IG USA, a obra-prima de horror "Uzumaki", do renomado mangaka Junji Ito, finalmente ganha uma adaptação audiovisual. O primeiro episódio da série já está disponível no serviço de streaming MAX.

Celebrado por suas narrativas perturbadoras, Ito solidifica o status como um ícone do terror. Com criações que desafiam a sanidade, ele não apenas conquistou fãs fervorosos, mas também ganhou reconhecimento global, sendo premiado em 2020 com o Eisner Award por sua reinterpretação de "Frankenstein".

"Uzumaki", lançada no ano 2000, é umas das obras mais aclamadas do autor e mergulha o público em uma espiral de medo e fascínio. A obra mostra a criatividade assustadora do autor, que consegue transformar o banal em terror sólido e assombroso.

O primeiro episódio da produção disponível na MAX apresenta o casal protagonista, Kirie e Shuichi, que se vê enredado nas bizarras ocorrências relacionadas a espirais que começam a afetar sua cidade.

A construção do suspense é cuidadosamente elaborada, com os eventos estranhos surgindo gradualmente, desde a inquietante descoberta de um homem fascinado por espirais até o céu de toda cidade coberto por cinzas negras de um corpo recém-cremado.

Essa crescente sensação de desespero surge gradualmente, enquanto o espectador testemunha a transformação da cidade em um verdadeiro caldeirão de terror.

A adaptação audiovisual do icônico mangá "Uzumaki", de Junji Ito, é ousada. Retratar essa obra não é um desafio fácil, visto que Ito não poupa nos detalhes quando o assunto é horrorizar o público.

A escolha por uma paleta completamente em preto e branco não apenas homenageia a estética original do mangá, mas também intensifica a atmosfera claustrofóbica que permeia a narrativa.

Evocando a sensação de um pesadelo que se desdobra lentamente, refletindo a capacidade de Ito em capturar a banalidade do horror.

A polêmica escolha do uso de efeitos 3D na animação pode gerar certa estranheza no espectador. Alguns podem sentir a movimentação dos personagens um tanto estranha, mas essa escolha pode não ter sido deliberada, já que acaba refletindo, mesmo que não seja de forma intencional, a desconexão emocional e a distorção da realidade que a história evoca.

A densidade da obra original funciona bem, sem aparentar momentos excessivamente longos, visto que excecutar esses momentos em uma tela animada é bem diferente.

Apesar de conseguirmos sentir o incômodo psicológico presente ali, existe uma certa falta de profundidade nos personagens, o que pode resultar, em momentos com cenas extremamente chocantes visualmente, mas vazias em relação à conexão com o que vemos em tela.

Embora tenha suas falhas, a combinação de uma direção artística única e a habilidade de criar um clima de terror psicológico torna esta obra uma experiência que vale a pena ser vista.

Junji Ito nos mostra, mais uma vez, que o verdadeiro horror pode partir do mais simples, a partir do momento em que o considerado normal acaba por distorcer a realidade.

Uzumaki

Onde assistir: episódios semanais na MAX