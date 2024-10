Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 2 de outubro

Procure evitar embates diretos em momentos complicados, seguindo uma linha diplomática, devido a Marte tensionado. Sol, Lua e Mercúrio podem renovar seu olhar perante as relações, nutrindo vínculos autênticos e a articulação de parcerias através da partilha intelectual.

Sua disposição para a rotina pode se elevar frente ao encontro entre Sol, Lua e Mercúrio, o que contribui com a eficácia das rotinas e com relacionamentos estimulantes. Mas busque evitar se envolver em discussões polêmicas.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Que tal definir limites? Sol, Lua e Mercúrio tendem a estimular o usufruto social e dos prazeres do ponto de vista coletivo e individual. No entanto, cuidado com os gastos financeiros, visto que a tensão promovida por Marte lhe predispõe a excessos.