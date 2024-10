Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 2 de setembro (02/09)

Foto: Rogério Lima/Mundo Pixar/Divulgação Exposição Mundo Pixar em Fortaleza tem ingresso gratuito para crianças no mês de outubro

A exposição Mundo Pixar chega às últimas semanas em Fortaleza e iniciou promoção de ingressos gratuitos para crianças até 12 anos, acompanhadas de um adulto pagante. Com 13 salas temáticas de filmes como "Toy Story" e "Carros", a exposição dura uma hora.

Quando: visitação até 13 de outubro; de terça-feira a domingo, das 10h às 21 horas

visitação até 13 de outubro; de terça-feira a domingo, das 10h às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site e na bilheteria





Sertão Galvão

A exposição "Sertão Galvão", que celebra os 60 anos de carreira de Roberto Galvão, chega aos últimos dias no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc). A mostra segue até 18 de outubro.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas Onde: Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Encontro Cultural de Ferroviários

Nesta quarta-feira, 2, o Museu Ferroviário Estação João Felipe realiza o I Encontro Cultural de Ferroviários, com programação que reúne visitas ao Complexo Cultural Estação das Artes Belchior e rodas de conversa com grupos do segmento ferroviário cearense. O evento é uma celebração do 30 de setembro, dia da aprovação dos estatutos e atos constitutivos da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA); e do 1º de outubro, o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Entre os participantes, estão os grupos Amigos Ferroviários; Associação Amigos da Ferrovia Cearense e Memória da Ferrovia do Nordeste.

Quando: quarta-feira, 2, a partir das 13 horas

quarta-feira, 2, a partir das 13 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Mais informações: Instagram





Arte e Tecnologia

O Museu da Imagem e do Som (MIS) realiza o seminário "Arte e Tecnologia: Novos Horizontes", evento que reúne artistas e acadêmicos para debater a inserção da tecnologia nas linguagens artísticas. As discussões se dividem em oito seminários e ampliam possibilidades para entender as novas tendências e práticas no campo da arte digital. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Sympla. A programação completa com horários pode ser vista no Instagram.

Quando: 17 e 18 de outubro, das 10h às 16 horas

17 e 18 de outubro, das 10h às 16 horas Onde: Museu da Imagem e do Som Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito