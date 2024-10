Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 3 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 Sua capacidade de diálogo pode ser um ponto de força. Os vínculos interpessoais tendem a passar por um momento de fortalecimento com o encontro Sol-Lua-Mercúrio, o que envolve o resgate de afinidades e mudanças nem sempre indolores.

Touro 21/04 a 20/05 Busque otimizar os recursos de forma criativa, visto a harmonia promovida por Júpiter. Iniciativas inovadoras podem tomar corpo na gestão da rotina, tornando o dia a dia mais prazeroso, embora não isentas de conflitos interpessoais.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Convém ser cautelosa com as finanças. As energias de Sol, Lua e Mercúrio tendem a promover uma conexão emocional singular em seu círculo de amizades, o que favorece encontros e a articulação de planos em comum, devido a harmonia com Júpiter.

Câncer 21/06 a 22/07 É preciso evitar se sobrecarregar e valorizar o descanso, visto Marte tensionado. Sua disposição para o lar tende a se renovar frente ao encontro entre Sol, Lua e Mercúrio, o que ajuda na gestão prazerosa dos afazeres domésticos que lhe reaproxima das pessoas próximas.

Leão 23/07 a 22/08 Um discurso envolvente tende a marcar sua postura e lhe destacar como formadora de opinião perante grupos, visto o encontro entre Sol, Lua e Mercúrio. Tente conter a agressividade e evitar reagir a provocações em situações polêmicas, conforme alerta Marte tensionado.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua capacidade administrativa pode se revestir de criatividade e senso de oportunidade, favorecendo aquisições e investimentos, visto o encontro entre Sol, Lua e Mercúrio e a harmonia desse trio com Júpiter. Mas é fundamental ter cautela ao compartilhar recursos em grupo.

Libra 23/09 a 22/10 Procure desenvolver inteligência emotiva ao lidar com desafios ao seu crescimento profissional, visto Marte tensionado. Sua mente tende a se expandir virtuosamente rumo a novos aprendizados, nutrindo um forte desejo de exercitar seus talentos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque encarar o confronto com suas fragilidades como algo que liberta, visto que expõe verdades negligenciadas. O encontro Sol-Lua-Mercúrio pode aprimorar a compreensão dos problemas, mesmo que o estresse se faça presente, devido à tensão desse grupo com Marte.

Sagitário 22/11 a 21/12 É preciso valorizar o aprendizado decorrente de tais vivências. As atividades em grupo tendem a lhe conduzir por experiências transformadoras, mesmo que permeadas de desafios, visto que persiste o encontro Sol-Lua-Mercúrio e a tensão desse grupo com Marte.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure ser generosa e compartilhar conhecimento. O foco no trabalho e no aperfeiçoamento pessoal pode dar a tônica a esta fase, marcada pelo encontro Sol-Lua-Mercúrio. Contudo, a tensão desse grupo com Marte tende a lhe desafiar a lidar com conflitos interpessoais.

Aquário 21/01 a 18/02 Convém ter a mente aberta ao aprendizado. A busca por expansão pessoal pode marcar sua trajetória frente ao encontro Sol-Lua-Mercúrio, o que lhe conduz por experiências fora do lugar-comum. No entanto, Marte tensionado tende a alertar para o risco de negligenciar as demandas cotidianas.