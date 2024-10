Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Rafael Strabelli Nando Reis apresenta a turnê 'Uma Estrela Misteriosa' no Iguatemi

Nando Reis

O cantor Nando Reis retorna a Fortaleza com show no Iguatemi Hall nesta sexta-feira, 4. Dono de sucessos como "Por Onde Andei", "All Star" e "Pra Você Guardei o Amor", ele apresenta a turnê solo "Uma Estrela Misteriosa". Esta é a segunda passagem do artista pela capital cearense em 2024, visto que o cantor também fez apresentação no Iguatemi Hall em junho, ao lado da dupla Anavitória.

Quando: sexta, 4, às 21 horas

sexta, 4, às 21 horas Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 120; vendas na Bilheteria Virtual

Coletivo Rei

Neste sábado, 5, o Coletivo Rei Leal apresenta "O Auto do Rei Leal" no Theatro José de Alencar. Cansado das obrigações, o Rei Leal decide dividir o reino com as três filhas. Com personalidades distintas, Goneril, Zuleide e Cordélia entram em uma disputa pelo legado, o que gera situações cômicas e trágicas.

Quando: sábado, 5, às 19 horas

sábado, 5, às 19 horas Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; retirada dos ingressos no Sympla





Sound System

O Dragão do Mar promove mais uma edição do projeto Sound System no Dragão neste sábado, 5. Criado pelo Coletivo Come Inna Di Dance, de Vládia Soares (foto) e Coka Vibration, o evento do Centro Dragão do Mar terá participações especiais de Mumutante, Luiz Nobel e Heron Rana. Projetos de dança também vão participar, a exemplo de OSS Passinhos e Debocha Guerreiro.

Quando: sábado, 5, das 16h às 20 horas

sábado, 5, das 16h às 20 horas Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Oktober Fest

A fábrica das cervejarias Turatti e 5 Elementos receberá no sábado, 5, a Oktoberfest 2024. Os clientes poderão aproveitar sete horas de open bar com 18 estilos de chopes, caipirinhas e águas. Na música, Felipe Cazaux, Killer Queen e Felipe Amanda Alves. No final, terá um transfer gratuito para a Turatti Sul, localizada no bairro Cambeba.

Quando: sábado, 5, às 16 horas

sábado, 5, às 16 horas Onde: Fábrica da Turatti e 5 Elementos (av. Recreio, 1210 - Lagoa Redonda)

Fábrica da Turatti e 5 Elementos (av. Recreio, 1210 - Lagoa Redonda) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no Sympla





Vibe Nordestina

Em alusão ao Dia do Nordestino (celebrado em 8/10), o RioMar Kennedy realiza o Vibe Nordestina. A edição especial do projeto gratuito acontece nas sextas de outubro. No dia 4, a atração musical será Larissa Leite com repertório de axé. As próximas edições terão Vanessa A Cantora, coletivo Paradão e Iara Pamella.

Quando: sexta-feira, 4, às 19 horas

sexta-feira, 4, às 19 horas Onde: Praça de Alimentação (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Praça de Alimentação (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito





Concerto

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove mais um concerto da Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC). Nesta edição, a iniciativa irá apresentar repertório formado por trilhas sonoras de jogos e de animes. Intitulado "Música de videogames de todas as épocas", o concerto é gratuito e promete atrair público de todas as idades. Atualmente formada por 25 alunos, a Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará desenvolve um repertório abrangente com viés educacional.

Quando: sábado, 5, das 18h às 19h30min

sábado, 5, das 18h às 19h30min Onde: MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Ninguém Quer

A Netflix disponibiliza "Ninguém Quer", série com Adam Brody e Kristen Bell. Na trama, Joanne é uma apresentadora agnóstica de um podcast sobre sexo que conhece Noah, um rabino recém-solteiro e nada convencional. Os dois começam a viver um romance e, entre as diferenças, percebem que podem viver em harmonia. A obra é baseada na história da criadora, Erin Foster. A série estreou no dia 26/9 e já ocupa o primeiro lugar das mais vistas.

Onde assistir: Netflix