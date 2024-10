Trupe Arlequin apresenta palestra-performance e espetáculo no CCBNB

Foto: Thercles Silva/Divulgação Espetáculo "Batalha De Botas" chega pela primeira vez no palco do CCBNB Fortaleza

Introduzir um toque artístico às memórias que, apesar de parecerem particulares, são comuns em coletivo. Esta é a proposta que o dramaturgo e diretor Diocélio Barbosa apoia-se para criar a palestra-performance "Por Um Fio", que chega ao Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta sexta-feira, 4.

O trabalho é apresentado por artistas parceiros e convidados da Trupe Arlequin, iniciativa do diretor paraíbano. A produção retorna à Cidade após ter estreado na Capital em 2002. "O espetáculo toca em lugares muito afetivos, esperamos que ele desperte essas memórias e crie laços emocionais fortes com quem estiver assistindo", destaca Diocélio.

O processo criativo aconteceu a partir de um espaço restrito: o quintal de casa. Ele reflete sobre memórias familiares, assim como perdas e despedidas. O criador da trupe explora o encontro entre palestra e performance, em que o conhecimento é transmitido de maneira performática, buscando uma troca entre os artistas e o público.

Da mesma maneira, a obra reflete sobre a criação de uma dramaturgia autobiográfica e documental, focada nas memórias e na história do espaço que inspirou a trama.

"É mais do que uma simples performance, é uma obra que retrata a criação em meio a adversidades da pandemia, conectando passado e presente. A peça nasceu no quintal da minha casa e traz à tona memórias familiares e afetivas. É um espetáculo que mistura realidade e ficção, convidando o público a compartilhar dessas histórias e emoções conosco", aponta.

Em sequência, o grupo também entra em cena com o espetáculo "A Batalha de Botas" no sábado, 5, e oferecem uma oficina de palhaçaria aberta ao público no mesmo dia, às 13 horas, no CCBNB.

A peça, criada pelo diretor teatral João Lima, une teatro e circo e aborda temas como autoritarismo, discriminação e relações afetivas. O espetáculo se diferencia por tratar essas questões de maneira metafórica, colocando em cena uma luta entre dois personagens que, com suas botas, simbolizam conflitos e opressões presentes na sociedade.

"Eu espero que a plateia se divirta muito. E trabalhamos para isso. Uma obra de arte é sempre aberta. (Esperamos) que a plateia capte a questão que o espetáculo traz à tona e saia com dados para ponderar sobre seus pontos de vista e condutas", destaca João.

O ator-palhaço Jonathan Silva, que compõe o elenco de "Batalha de Botas" e também ministra oficinas de palhaçaria, iniciou sua trajetória artística aos 9 anos, inspirado pela experiência com o Palhaço Pereba durante seu tratamento contra leucemia na infância. Desde então, ele tem dedicado sua vida a levar alegria a hospitais e abrigos.

Para Jonathan, a experiência de atuar na peça sem o nariz de palhaço foi desafiadora, mas também uma oportunidade de redescoberta artística. "Criar um personagem mais selvagem trouxe novas perspectivas", afirma o artista, destacando que a interação com o público será uma das grandes trocas durante a apresentação. "Cada interação é uma oportunidade de criar magia e diversão", enfatiza.

Criada em João Pessoa, na Paraíba, em 10 de dezembro de 2008, na data comemorativa do Dia do Palhaço, a Trupe Arlequin desenvolve um trabalho que visa unir as linguagens do circo, teatro e performance.

"A Trupe nasceu com a intenção de criar um espaço artístico contínuo e consistente, onde os membros pudessem se aprofundar na arte do teatro e do circo, valorizando a autoria coletiva e a troca de experiências", relembra o diretor Diocélio Barbosa.

Desde a fundação, o projeto já percorreu todos os estados brasileiro e obteve proporção internacional com passagem por países como França, Argentina e Portugal.

Palestra-Performance Por Um Fio

Quando: sexta-feira, 4, às 19 horas



Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)



Gratuito



Classificação: 10 anos



A Batalha De Botas

Quando: sábado, 5, às 15 horas

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito

Classificação: 16 anos





Oficina Palhaçaria Brincante

Quando: sábado, 5, às 13 horas



Gratuito



Classificação: a partir de 6 anos



Instagram: @ccbnb_fortaleza



Trupe Arlequin

Instagram: @arlequin.trupe