Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 4 de outubro

Áries 21/03 a 20/04 Busque estabelecer uma relação saudável com o patrimônio, pois isso pode lhe ajudar a estruturar metas ligadas às suas ambições. Lua e Vênus se encontram no setor íntimo, o que promove fortalecimento interior e amadurecimento em meio à superação dos problemas.

Touro 21/04 a 20/05 Nesta fase, o círculo íntimo tende a se fortalecer, contando com o compartilhamento de metas e com sólidos vínculos de amizade. O encontro entre Lua e Vênus na área de relacionamentos pode lhe motivar a se aproximar das pessoas do entorno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Convém reestruturar suas rotinas. O autocuidado promovido pelo encontro entre Lua e Vênus no setor da saúde pode lhe proporcionar bem-estar físico e emotivo, visto que eleva a autoestima e motiva a melhorar a qualidade do cotidiano.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure valorizar experiências coletivas que enriqueçam sua bagagem cultural. O encontro Lua-Vênus no setor social tende a favorecer sua imagem pública ao evidenciar seu carisma e criatividade, além do seu caráter e sua força interior.

Leão 23/07 a 22/08 É importante valorizar a cumplicidade. A vida familiar pode ficar harmoniosa frente ao encontro entre Lua e Vênus no setor doméstico, contando com trocas afetivas, prazeres compartilhados e um maior comprometimento com as demandas do lar.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente buscar acordos sobre metas comuns. Sua postura tende a ficar carismática e a serviço dos seus afetos com Lua e Vênus na área comunicativa, o que favorece as pessoas se sintam acolhidas e estimuladas em sua companhia.

Libra 23/09 a 22/10 Sua generosidade tende a ganhar corpo no encontro Lua-Vênus, harmonizando o trato humano, enquanto o senso estético e a criatividade contribuem com a gestão da rotina. Além disso, seu desempenho profissional pode ganhar respeito.

Escorpião 23/10 a 21/11 É preciso definir metas e aprimorar estratégias. Sua autoestima tende a se elevar neste momento em que Lua e Vênus se encontram em seu signo, o que lhe deixa segura na expressão pessoal e para lutar por suas metas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque melhorar a gestão da vida privada e estruturar seus objetivos. O encontro Lua-Vênus na área de crise tende a lhe predispor a uma postura emocionalmente recolhida, voltada ao autocuidado e à fruição de prazeres introspectivos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A empatia e o companheirismo mais presentes pode fortalecer o círculo de confiança. As energias de Lua e Vênus no setor das amizades tendem a destacar um momento socialmente harmonioso que favorece a fruição do lazer coletivo, sobretudo cultural.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure valorizar o exercício vocacional. Lua e Vênus tendem a lhe fazer vivenciar maior prazer na gestão das demandas profissionais, enquanto concilia a criatividade e o senso estratégico para otimizar processos e recursos.