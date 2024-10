Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 4 de outubro (04/10)

Foto: Guilherme França/ Divulgação Orquestra Contemporânea Brasileira

Nesta sexta-feira, 4, a Orquestra Contemporânea Brasileira apresenta concerto em homenagem às crianças. Composições de Toquinho, Vinícius de Moraes, Guilherme Arantes e Chico Buarque compõem repertório.

Quando: sexta-feira, 4, às 19 horas

sexta-feira, 4, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 19,50, vendas em Sympla.com.br

a partir de R$ 19,50, vendas em Sympla.com.br Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Ficções

Espetáculo "Ficções", estrelado por Vera Holtz, segue com apresentações no Cineteatro São Luiz. A montagem, que discute a formação da sociedade com situações que exploram a infelicidade humana, é inspirada na obra "Sapiens", de Yuval Noah e aborda a criação da humanidade por meio de diálogo com vários seres e elementos da natureza.

Quando: até 5 de outubro, com sessões às 19 horas

até 5 de outubro, com sessões às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 21, vendas em Sympla





Não Vote em Mim

Moisés Loureiro apresenta nesta sexta-feira, 3, o show de humor "Não Vote em Mim - O ato final", espetáculo autoral que traz uma sátira da vida política cearense, citando eventos e personagens marcantes da corrida eleitoral do Estado. O solo do humorista sobre eleições é apresentado somente em anos eleitorais e possui classificação indicativa de 12 anos.

Quando: sexta-feira, 4, às 20 e 22 horas

sexta-feira, 4, às 20 e 22 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$50, vendas em Uhuu.com

a partir de R$50, vendas em Uhuu.com Mais informações: @teatroriomarfortaleza



Vibe Nordestina

Em comemoração ao Dia do Nordestino, 8 de outubro, o Shopping RioMar Kennedy realiza nas sextas-feiras de outubro o "Vibe Nordestina", com show de quatro artistas da música regional. Nesta sexta-feira, 4, quem se apresenta é a cantora Larissa Leite, que apresenta hits do forró, brega, axé e baião.

Quando: sexta-feira, 4, às 19 horas

sexta-feira, 4, às 19 horas Onde: Praça de Alimentação do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Praça de Alimentação do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Gratuito

Mais informações: @riomarkennedy

Foco Curatorial

O Cinema do Dragão recebe nesta sexta-feira, 4, mais a terceira edição do Foco Curatorial, o programa de curadoria e programação para cinema e audiovisual realizado por meio da parceria do Dragão do Mar com a Casa Amarela Eusélio Oliveira e a Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes. Para o encontro, a pesquisadora e programadora Carla Italiano apresenta o programa de filmes intitulado "Atando e Desatando Nós".

Quando: sexta-feira, 4, às 18 horas

sexta-feira, 4, às 18 horas Onde: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito