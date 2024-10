Sabor e crocância: veja onde encontrar os melhores cheesecakes de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 01-10-2024: Cheesecake do Torra Café. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Base crocante, creme gelado ou quente consistente mas ao mesmo tempo leve, com uma calda doce por cima são os elementos que fazem parte do cheesecake. Embora, o nome em tradução literal significa bolo de queijo, a sobremesa remete a uma torta considerada neutra e fácil de trabalhar pela possibilidade de combinações.

A origem do cheesecake remonta a países banhados pelo mar mediterrâneo como Itália, Egito, Grécia e a uma torta de origem judaica feita com ricota. Com aparições datadas desde o século 2 antes de Cristo em Roma, segundo a “The Oxford Companion to Food” organizada por Alan Davidson, a iguaria se popularizou nos Estados Unidos no início do século 20 através de padarias comandadas por judeus.

Presente em cardápios de diversos restaurantes e cafés em Fortaleza, a sobremesa permanece em alta ao longo dos anos. Para a gestora do restaurante Farhat, Débora Maria, o sucesso do cheesecake se deve ao aspecto “exótico” do prato. “Por ser saboroso, as pessoas estão querendo explorar, não somente na parte de sobremesa, mas também trabalhamos como um crosta para pratos com peixe, mas como sobremesa pegou mais”.

Já Thamires Studart, sócio-proprietária do Torra Café, destaca que a causa do sucesso do cheesecake se deve à versatilidade. É uma receita clássica e consolidada em cafeterias e muitos restaurantes. Versátil, equilibrada e perfeita para quem quer um doce não tão doce”. A empresária que divide o negócio com Juan Campos também salienta que a iguaria está ligada a tendência dos “brunchs”, os cafés da manhã tardios.

Adriano Bastos, responsável pelo restaurante Kfuku, o cheesecake “tem essa qualidade de ser simples e versátil”. “Pode ser facilmente adaptado a diferentes paladares e ocasiões, seja com frutas frescas, coberturas doces ou versões mais clássicas”, explica o também chefe de cozinha do estabelecimento focado na culinária asiática.

Os dois aspectos citados acima por Adriano foi o que levou os três gestores dos locais citados a incluírem a receita em seus menus. “Quando surgiu a oportunidade de termos nossa própria cafeteria, o cheesecake já era um dos itens que gostaríamos que tivesse no cardápio, porque além de ser uma sobremesa perfeita para servir com cafés e chás, nos permite um variedade enorme de combinações de sabores”, revela Thamires.

“Mesmo como muitas opções de sobremesas no cardápio, o cheesecake (principalmente de frutas vermelhas) está sempre entre as mais pedidas. É uma sobremesa com um público fiel e que gosta de experimentar suas variações e versões de cada lugar”, conta a dona do Torra Café.

“Pensamos com cuidado sobre o que incluir no nosso cardápio de sobremesas. Pesquisamos bastante sobre pratos tradicionais, mas percebemos que seria difícil encontrar alguns ingredientes e ficamos com dúvidas se essas opções seriam bem aceitas pelo paladar do nosso público”, relembra o proprietário do Kfuku, que divide o negócio com a administradora Carolina Martins.



“Acabou que optamos por algo mais acessível e de fácil aceitação: o cheesecake. Sem deixar de lado ingredientes tradicionais da culinária japonesa, que complementam a sobremesa de forma sutil, mantendo a identidade do restaurante”completa o também arquiteto. O chefe de cozinha revela que é um dos pratos mais pedidos pelo público.

Débora, responsável pelo Farhat, restaurante focado em gastronomia árabe, justifica que a decisão partiu da vontade de inovar. “A gente trabalha na parte de eventos e encomendas e sempre pesquisamos e trabalhamos para surpreender nossos clientes. Então, como o cheesecake é a base da grande maioria das tortas, decidimos fazer a nossa com inspiração na culinária árabe, trazendo grãos”. “Sempre tem frequência alta de pedidos por ela na semana, quer seja no self-service ou nas encomendas. Não podemos deixar faltar”.



Farhat

Quem chega ao Farhat já percebe que tipo de comida poderá saborear lá. Com tecidos no teto que lembram o tapete voador de “Aladdin”, o local traz em seu menu clássicos da gastronomia árabe como kafta, mijadra, kibe cru entre outros.

Logo, as sobremesas não poderiam fugir do tema. Dividindo o menu com doces tradicionais como a belewa (massa phyllo recheada com nozes, damasco ou pistache turco), está o cheesecake de pistache. “Nós pensamos em fazer um brigadeiro de pistache e dar um toque finalização com grãos, que é o diferencial”, explica Débora Maria, gestora do Farhat.

O doce da semente de origem libanesa se encontra com a leve acidez do creme de ricota e em vez de ser gelada, como a maioria das preparações, a iguaria é assada no forno para dourar os grãos. Conferindo assim, um sabor marcante e ao mesmo tempo leve a receita.

Quando: Domingo a sábado, das 11h30min às 15 horas



Domingo a sábado, das 11h30min às 15 horas Onde: Rua Silva Paulet, 958 - Meireles

Rua Silva Paulet, 958 - Meireles Quanto: R$ 16,90



R$ 16,90 Instagram: @restaurantefarhat



Kofuku

Conhecido como um pedacinho do Japão em Fortaleza, o Kofuku é famoso por trazer lámens em seu cardápio. Mas, o estabelecimento também decidiu produzir a sua própria versão do cheesecake com inspiração asiática para o menu junto com a choux matcha cream.

“Incorporamos elementos da culinária japonesa nas coberturas, assim como os japoneses historicamente adaptaram técnicas e pratos de outras culturas, como o tempurá que vem da culinária portuguesa”, detalha o chefe de cozinha e um dos proprietário Adriano Bastos.

“Usamos caramelo missô em uma das opções, trazendo um toque de umami, e geleia de ameixa fresca na outra, o que reflete a leveza e delicadeza características da culinária asiática. Essas combinações mantêm a sobremesa em sintonia com nossa proposta”, conta o também arquiteto.

Quando: quarta-feira a sábado, das 18 às 22 horas



quarta-feira a sábado, das 18 às 22 horas Onde: Rua Joaquim Siqueira, 42 - Aldeota

Rua Joaquim Siqueira, 42 - Aldeota Quanto: R$ 27



R$ 27 Instagram: @kofuku.br



Torra Café

Com jeitinho de casa de avó, o Torra Café é um dos estabelecimentos da rua Sabino Pires. Entre rabanadas, tortas, bolos e crumble de maçã, o cardápio de sobremesas oferece duas variações de cheesecake: uma com calda de frutas vermelhas e a outra com doce de leite brulee.

“Mas, em algumas épocas do ano trazemos sabores diferentes como a de morango com café e a matcha com blueberry”, detalha Thamires Studart, que é sócio-proprietária do lugar ao lado de Juan Campos.

A iguaria da casa é composta por uma fina camada crocante de biscoito como base, com o recheio de cream cheese cremoso, suave e gelado, que acompanha uma das caldas disponíveis no cardápio. O resultado é uma sobremesa delicada e ao mesmo tempo refrescante.