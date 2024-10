Artistas cearenses participam de exposição imersiva no MAM-SP

Foto: Reprodução Frame da videoinstalação "Visage", de Jonas Van e Juno B., parte do 38º Panorama da Arte Brasileira

O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM - SP) recebe a exposição “38º Panorama da Arte Brasileira: Mil Graus” do dia 5 de outubro de 2024 a 26 de janeiro de 2025, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo (USP).

Esta edição terá entrada gratuita e irá reunir mais de 130 obras de 34 artistas oriundos de 16 estados. Entre eles, estão os cearenses Jonas Van e Juno B, que vão apresentar a instalação imersiva "Visage".

Jonas Van, artista e cozinheiro transnordestino, tem prática desenvolvida entre a desobediência de gênero, a linguagem e a natureza por meio de som-vídeo, instalações efêmeras e texto. Já Juno B é artista transdisciplinar não-binário e transita entre mutações, conflitos tóxicos e migrações climáticas com esculturas e visuais em instalações imersivas.



Ambos nasceram em Fortaleza e são amigos há 16 anos. Os dois compartilham questões de vidas e propósitos, além de se encaixarem nas maneiras de trabalhar. Para a "Mil Graus", a colaboração resultou na videoinstalação que aborda uma pluralidade de elementos envolvendo a própria identidade dos artistas, a biodiversidade e o místico.

“A ideia que trazemos para esse trabalho, na verdade, é de uma perspectiva trans. Enquanto pessoas trans, pensar em como enxergar a própria mitologia. Nós dois trabalhamos muito com essa questão de mutações, transmutações”, fala Jonas Van sobre o processo criativo e o conceito da exposição.

A criação da sala combinou esculturas e mobiliários feitos com peças automobilísticas, luz, som e vídeo. “A instalação tem duas peças, duas esculturas, uma espécie de ‘máquina do tempo’, mas que também é uma sala de cinema, quase como um home theater. E, fora essa instalação, tem um vídeo com uma atmosfera de luz”, explica Juno B sobre a montagem da sala imersiva.

“Estamos propondo a ideia de um cinema drive-in, que tem os bancos de carro, onde as pessoas sentam para assistir ao vídeo”, acrescenta o artista.

Panorama da Arte Brasileira: Mil Grau

A exposição ocupará algumas localidades do térreo e do terceiro andar do MAC USP. Além das mais de 130 obras, das quais 79 serão inéditas, também terá projetos especiais, como o ambiente 3D e um podcast de seis episódios.

As obras expostas se baseiam na temática da crise climática e na noção de calor-limite, uma temperatura oposta ao zero absoluto capaz de alterar e derreter qualquer matéria existente.

Nesse sentido, o evento aborda a alta variação climática e situações que envolvem processos de transmutação, combustão, eletricidade e atrito. A pesquisa da curadoria envolve cinco eixos temáticos: Ecologia Geral, Territórios Originários, Chumbo Tropical, Corpo-Aparelhagem, e Transes e Travessias.

38º Panorama da Arte Brasileira: Mil Graus

Quando: 5 de outubro de 2024 a 26 de janeiro de 2025; visitação de terça a domingo, das 10h às 21 horas

5 de outubro de 2024 a 26 de janeiro de 2025; visitação de terça a domingo, das 10h às 21 horas Onde: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (av. Pedro Álvares Cabral, s/n° - Vila Mariana - São Paulo)

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (av. Pedro Álvares Cabral, s/n° - Vila Mariana - São Paulo) Gratuito

Mais informações: mam.org.br/38panorama