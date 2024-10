Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 5 de outubro

Quem nasce sob esta influência será célebre por tudo que escrever e por sua eloquência. Terá grande reputação, se distinguirá por seus méritos e virtudes, obtendo a confiança para ocupar cargos importantes tanto no governo como em empresas privadas. Será predestinado a assumir postos de comando, devido à sua ampla visão para entender as coisas e precaver do mal.

O SANTO Santa Maria Faustina Kowalska

Nasceu em 1905, em Glogowiec, na Polônia Central. Terceira dos dez filhos de um casal muito pobre, só completou até três anos de estudos. Com 18 anos, quis ser religiosa, mas os pais não permitiram. Aos 19 anos, dirigiu-se à Catedral de São Estanislau Kostka e pediu ao Senhor que lhe mostrasse o caminho. Uma voz lhe disse: "Vá imediatamente a Varsóvia, lá entrarás em um convento". Ela vagou de convento em convento sendo rejeitada por causa da baixa escolaridade e pobreza. Depois de várias semanas, o convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia lhe deu uma chance com a condição de que pagasse pelo ingresso, o que a levou a trabalhar como doméstica por um ano. Em 1926, ingressou no convento adotando o nome de Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Morreu em 5 de outubro de 1938.