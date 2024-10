Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 5 de outubro (05/10)

Foto: Sérgio Carvalho/Divulgação Documentário "Servidão" é exibido na Pinacoteca do Ceará

É exibido na Pinacoteca do Ceará neste sábado, 5, o documentário "Servidão". Na sequência, há debate com o cineasta Renato Barbieri e com os fotógrafos Sérgio Carvalho e João Roberto Ripper. Narrado por Negra Li, o filme apresenta olhar sensível sobre o trabalho análogo à escravidão com foco na Amazônia brasileira. Foram ouvidos trabalhadores rurais que atuavam em frentes de desmatamento do Norte do Brasil e abolicionistas contemporâneos.

Quando: sábado, 5, às 17 horas

sábado, 5, às 17 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro) Gratuito e limitado a 100 pessoas





Jeito Moleque

O grupo de pagode Jeito Moleque celebra 25 anos com show em Fortaleza neste sábado, 5. O evento também conta com a participação de Davizão e Marcinho, e sets especiais dos DJs André Guerreiro, Taigaro e Manu Amorim. O Jeito Moleque surgiu em São Paulo e é responsável por sucessos como "Sobrenatural" e "Me Faz Feliz".

Quando: sábado, 5, a partir das 13 horas

sábado, 5, a partir das 13 horas Onde: Orla Beach Club (Av. Zezé Diogo, 3005 - Praia do Futuro)

Orla Beach Club (Av. Zezé Diogo, 3005 - Praia do Futuro) Quanto: a partir de R$ 130; vendas em Ingresse.com





Termodielétrico

O Cinema do Dragão realiza neste sábado, 5, a pré-estreia do documentário "Termodielétrico", com presença da diretora Ana Costa Ribeiro. O longa-metragem é inspirado na vida e obra de seu avô, Joaquim da Costa Ribeiro, pioneiro da física no Brasil. A diretora investiga os mistérios do Termodielétrico, fenômeno natural descoberto por ele em 1944. Ela narra o que encontra ao longo do percurso, convergindo campos da arte e da ciência e refletindo sobre mudanças de fase nas vidas das pessoas.

Quando: sábado, 5, às 17 horas

sábado, 5, às 17 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com





Graffitigrafismo Amazônico

A Caixa Cultural Fortaleza recebe a partir deste sábado, 5, a exposição "Graffitigrafismo Amazônico", do artista amazonense Raiz Campos. A partir da fusão entre grafite (manifestação da arte urbana contemporânea) com os grafismos (manifestação ancestral da arte indígena), Raiz apresenta obras que retratam pessoas indígenas e animais da fauna amazônica.

Quando: a partir deste sábado, 5, às 10 horas; visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos, das 10h às 19 horas

a partir deste sábado, 5, às 10 horas; visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287)

Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287) Gratuito