Confira a programação cultural desta segunda-feira, 7

Foto: Geovanne Jinkings/Divulgação exposição "Exposição Entre linhas e agulhas: Rendas contam histórias do Ceará"

A exposição "Entre Linhas e Agulhas: Rendas que Contam Histórias do Ceará" fica disponível para visitação até o final de outubro. Realizada no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) e com curadoria de Ethel Whitehurst, a mostra celebra a beleza das tradicionais rendas cearenses, ressaltando a trajetória das rendeiras e as técnicas empregadas pelas artesãs do Estado.

Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 25 de outubro

Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Gratuito





Mercado Audiovisual

Ficam abertas apenas até esta segunda-feira, 7, as inscrições para a quinta edição do Mercado Audiovisual do Nordeste (MAN), evento que visa fortalecer a indústria audiovisual e promover negócios entre produtoras brasileiras e players nacionais e internacionais. A programação é composta por palestras, oficinas, mesas-redondas e painéis, além de rodada de negócios. Entre os temas estão “A Distribuição do Cinema Brasileiro” e “Cultura e Mercado: Perspectivas para o Audiovisual”.

Quando: inscrições até esta segunda-feira, 7; evento será realizado de 15 a 18 de outubro no Centro de Treinamento do Banco do Nordeste (Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré)

Onde: mercadoaudiovisual.com.br

Gratuito



Beetlejuice 2

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem", sequência direta do filme "Os Fantasmas se Divertem", de Tim Burton, lançado em 1988. Na trama, o espectador retorna à casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se unem após uma tragédia familiar inesperada. Lydia Deetz (Winona Ryder) já é adulta e mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega), que descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão. Ela acaba abrindo, sem querer, o portal para a vida após a morte, onde ressurge o extravagante fantasma Beetlejuice (Michael Keaton).

Quando e onde: Ingresso.com





A Substância

O filme de drama e terror “A Substância” está em exibição em cinemas de Fortaleza. Após ser demitida da TV por ser considerada “velha demais” para sua atriz, Elisabeth Sparkle (Demi Moore) recorre a um programa de aprimoramento corporal. A substância milagrosa promete rejuvenescê-la, mas resulta em uma transformação ainda mais radical. Ela precisa dividir seu corpo com Sue (Margaret Qualley), sua versão jovem e melhorada, e, aos poucos, começa a perder completamente o controle da própria vida.

Quando e onde: Ingresso.com

Classificação: 18 anos



Transformers

Uma opção de filme de animação e aventura em cartaz em Fortaleza é “Transformers: O Início”. A obra narra a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre. O longa mostra o início do que viria a se tornar, mais tarde, o conflito entre Autobots e Decepticons.

Quando e onde: Ingresso.com