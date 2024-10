horóscopo personare

ÁRIES

A Lua Crescente tende a nutrir seus objetivos e a influência de Mercúrio no setor íntimo, o que melhora seu senso estratégico. O momento pode promover autoaprimoramento em meio à gestão dos desafios interpessoais, visto o grande encontro envolvendo Vênus, Marte, Saturno e Netuno.

TOURO

O céu da semana pode destacar sua capacidade de articulação interpessoal, o que nutre a vida em comunidade e as ações em parceria, visto o encontro Sol-Mercúrio e a Lua Crescente. É fundamental desenvolver empatia.

GÊMEOS

Procure seguir com confiança. O momento astrológico tende a despertar otimismo em você e nutre sua capacidade gestora, favorecendo a estruturação das rotinas, visto a Lua Crescente e a grande harmonia envolvendo Vênus, Marte, Saturno e Netuno.

CÂNCER

Convém articular ações em parceria, valorizadas pelo encontro envolvendo Vênus, Marte, Saturno e Netuno. O momento pode aflorar seu lado acolhedor e sensível às necessidades das pessoas, visto o encontro Sol-Mercúrio e o advento da Lua Crescente.

LEÃO

Empatia e comprometimento tendem a aflorar. O momento pode lhe deixar mentalmente articulada e voltada a melhorar os processos comunicativos, visto o encontro Sol-Mercúrio e a Lua Crescente a caminho.

VIRGEM

O pensamento racional pode lhe ajudar nesta fase. O céu da semana tende a favorecer a articulação coletiva em prol do bem-estar comum, visto o advento da Lua Crescente e o grande encontro envolvendo Vênus, Marte, Saturno e Netuno.

LIBRA

O momento pode lhe motivar a se dedicar com zelo ao dia a dia, elevando a eficiência das rotinas, visto Vênus, Marte, Saturno e Netuno em harmonia e a iminente Lua Crescente. Procure estruturar suas metas, como sugere o encontro Sol-Mercúrio.

ESCORPIÃO

As dificuldades podem pedir racionalidade frente ao encontro Sol-Mercúrio e a influência deste último em seu signo. Você tende a passar por uma expansão pessoal, inclusive por meio do intercâmbio de ideias.

SAGITÁRIO

É preciso seguir tranquila e discreta, dado o encontro Sol-Mercúrio e a influência deste último na área de crise. O momento pode favorecer o recolhimento voltado ao fortalecimento interior e à estruturação das bases da sua vida.

CAPRICÓRNIO

Sua força de vontade tende a se elevar com a Lua Crescente. O momento pode destacar sua capacidade de articulação interpessoal em prol de projetos construídos coletivamente, visto o grande encontro envolvendo Vênus, Marte, Saturno.

AQUÁRIO

Busque encarar os problemas sem drama, sobretudo na Lua Crescente. O momento pode favorecer uma postura dedicada a aprimorar o cotidiano e as relações desenvolvidas neste âmbito, visto o grande encontro envolvendo Vênus, Marte, Saturno e Netuno.

PEIXES

Procure buscar o amadurecimento, como sugere o encontro Sol-Mercúrio e a influência deste último na área espiritual. Momento de expansão dos horizontes que conta com um rico intercâmbio de ideias, visto a Lua Crescente.

o anjo Poiel

Quem nasce sob esta influência será estimado por todos, devido à sua modéstia e humor agradável. Sua fortuna será obtida devido ao seu talento e boa conduta. Conseguirá obter tudo que deseja e estará sempre empenhado em aprender e conhecer todas as coisas do mundo. Acredita na salvação das pessoas pelo amor e estará sempre pronto para ajudar a todos. Com seu encanto, ilumina a vida de todos que o cercam.

O SANTO Nossa Senhora do Rosário

Conta-se que os monges anacoretas (eremitas dos primeiros séculos do cristianismo) usavam pedrinhas para contar o número das orações. Dessa forma, nos conventos medievais, os irmãos leigos dispensados da recitação do Saltério (pela pouca familiaridade com o latim), completavam suas práticas de piedade com a recitação de Pai-Nosso e, para a contagem. São Beda havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante. O rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos e, em 1214, a Igreja o estabeleceu na forma e método que hoje é usado. Antes, as Ave-Marias não eram como agora, nem mesmo os mistérios contemplados entre outros ingredientes da oração. Sua origem se deu com a revelação de Nossa Senhora do Rosário a São Domingos de Gusmão.